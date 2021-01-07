Süresi geçen yurt dışı ehliyetiyle araba kullanırken polislere yakalandı Yabancı uyruklu vatandaşa 540 TL ceza kesildi ve uyarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Süresi geçen yurt dışı ehliyetiyle araba kullanırken polislere yakalandı Yabancı uyruklu vatandaşa 540 TL ceza kesildi ve uyarıldı

İHA

Süresi geçen yurt dışı ehliyetiyle araba kullanırken polislere yakalandı Yabancı uyruklu vatandaşa 540 TL ceza kesildi ve uyarıldı

Sokağa çıkma kısıtlamalarıyla alakalı denetimler devam ediyor. Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan denetimlerde Iraklı vatandaş denetimlere takıldı. Kontrollerde şahsın izin belgesinin olduğu, ancak yabancı uyruklu ehliyet kullandığı ortaya çıktı. Şahsa ehliyet süresinin geçmesinden dolayı 540 TL ceza kesildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları hafta için ve hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Her gün farklı noktalarda yapılan denetimlerde gelen araçlar tek tek durdurularak izin belgeleri ve evrakları kontrol ediliyor. İnegöl'de yapılan denetimlerde otomobil ile yolculuk yapan Irak vatandaşı Muhammed A. durduruldu. Yapılan incelemede şahsın izin belgesinin olduğu ve işten çıktığı tespit edildi. Otomobilin evraklarını kontrol eden trafik ekipleri, sürücünün kullandığı ehliyetin Irak'tan aldığını belirledi. Yurt dışından gelenlerin Türkiye'de bu ehliyetle ancak 6 ay araç kullanabileceğini söyleyen ekipler, her altı ayda bir şahsın sınırdan giriş çıkış yapması gerektiğini ifade etti.
Oturma izinin olduğunu söyleyen sürücü, Türk ehliyeti için başvuruda bulunacağını, ancak korona virüs sebebiyle randevu alamadığını belirtti. Sınırdan da aynı şekilde tedbirler yüzünden gidemediğini, ancak en kısa sürede gideceğini söyledi. Ekipler, süresi geçtiğini için sürücüye 540 TL ceza yazdı ve en kısa sürede işlemlerini yapmasını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Frutti Extra Bursaspor - Büyükçekmece: 89-81
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Büyükçekmece: 89-81
Bursaspor, kuvvet çalışması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bursaspor, kuvvet çalışması gerçekleştirdi
Mollaarap’ta çözüme doğru Toprak kayması riski yaşanan bölge riskli alan ilân ediliyor
YEREL HABERLER Mollaarap’ta çözüme doğru Toprak kayması riski ...
Bursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı Bursa'da polisin gözaltına aldığı 3 kombi hırsızı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına ...
Bursa'nın su problemi Çınarcık Barajı'ndan taşınacak suyla çözülecek
YEREL HABERLER Bursa'nın su problemi Çınarcık Barajı'ndan taşınacak ...
Çanakkale gururu Mobil Müze’de
YEREL HABERLER Çanakkale gururu Mobil Müze’de
Bursa’ya 18 yeni ambulans Vali Canbolat: "Salgın bitmedi, kimse tedbirleri elden bırakmasın"
YEREL HABERLER Bursa’ya 18 yeni ambulans Vali Canbolat: "Salgın ...
Onlar artık birer maskeli minik kahraman Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinden anlamlı hareket
YEREL HABERLER Onlar artık birer maskeli minik kahraman Toplum ...
BEBKA’dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek
YEREL HABERLER BEBKA’dan bölgenin sosyal gelişimine büyük destek
Büyükşehir’le çaresiz değilsiniz
YEREL HABERLER Büyükşehir’le çaresiz değilsiniz
Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri öldü, diğeri tedaviye alındı
YEREL HABERLER Bursa'da bağ evinde sahte içki içen 2 arkadaştan biri ...
Büyükşehir’le çaresiz değilsiniz
YEREL HABERLER Büyükşehir’le çaresiz değilsiniz
Bursa'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de zehirlenmesiyle harekete geçen jandarma ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Bursa'da bir kişinin ölümü, bir kişinin de ...
Mudanya Belediyesi’nden esnaf kiracılarına pandemi desteği
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi’nden esnaf kiracılarına pandemi ...
Akhisar Mahallesi'ne yeni yol
YEREL HABERLER Akhisar Mahallesi'ne yeni yol
Şehit anıtları yenileniyor
YEREL HABERLER Şehit anıtları yenileniyor
Gemlik Belediyesine Sayıştay’dan tam not
YEREL HABERLER Gemlik Belediyesine Sayıştay’dan tam not
Taban saha isteyen çocuklarla buluştu
YEREL HABERLER Taban saha isteyen çocuklarla buluştu
Çınarcık’ın suyu 2023’te Bursa’da
YEREL HABERLER Çınarcık’ın suyu 2023’te Bursa’da
Barajdaki doluluk oranı yüzde 5'e düştü, tarihi köprü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Barajdaki doluluk oranı yüzde 5'e düştü, tarihi köprü ...
Arkadaşıyla yarış yaparken kaza yaptı, parçalanan motosikletini bırakıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Arkadaşıyla yarış yaparken kaza yaptı, parçalanan ...
Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Park halindeki otomobilinde silahlı saldırıya uğradı, ...
Miniklere ‘devlet’ ziyareti
YEREL HABERLER Miniklere ‘devlet’ ziyareti
Husûmetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna tuttu
YEREL HABERLER Husûmetlisini aracına bindiği sırada kurşun yağmuruna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X