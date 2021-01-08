Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar operasyonu: 27 kişiye 85 bin lira ceza



İsmail Hakkı SEYMEN-Semih ŞAHİN /BURSA,(DHA) - BURSA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayan 27 kişiye, toplam 85 bin 50 TL ceza uygulandı. Polis baskınına karşı güvenlik kamerası sistemi kurulan iş yeri belediye ekiplerince mühürlendi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi İstanbul Caddesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanenin faaliyette olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen polis, bir süre fiziki takip yaptıktan sonra kahvehanenin çevresini ablukaya alarak işyerine baskın düzenledi. Baskında, iş yeri sahibi G.B. ve 26 kişiye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 85 bin 50 TL ceza kesildi. Yapılan kontrollerde, B.Ö.'nün ise çeşitli suçlardan polis tarafından arandığı tespit edildi.POLİS BASKININA KARŞI KAMERALI ÖNLEMKumar oynatılan kahvehaneye giren polis, şüphelilerin kahvehanenin pencerelerini siyah perdeyle kapattığını ve binanın çevresine kurulan 4 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini tespit etti.Öte yandan, aynı iş yerinin daha önce de mühürlendiğini tespit eden Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kahvehane sahibi G.B.'ye mühür fekki ve kapalı alanda sigara yasağından cezai işlem uygulayıp iş yerini tekrar mühürledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2021-01-08 05:51:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.