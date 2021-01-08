'Hanım'ını böbreğiyle hayata bağladı 28 yıllık hayat arkadaşını böbreğiyle hayata bağladı

Bursa'da Hanım Taşdemir adlı kadın, 28 yıllık eşinin verdiği böbrekle hayata bağlandı.

Hanım Taşdemir’in, geçmeyen bel ağrılarına son yıllarda şiddetli baş ağrıları da eklendi. Birçok hastanede beyin cerrahisinden psikiyatriye kadar gitmediği doktor kalmayan Taşdemir, beyin ameliyatı dahi geçirdi. Ancak şikayetleri geçmediği gibi şiddetli ağrılar Hanım Taşdemir’in hayatını iyice çekilmez hale getirdi. 5 ay önce böbrekleri de iflas edince diyalize başladı. 28 yıllık eşinin çektiklerine dayanamayan Abdurrahim Taşdemir, böbreklerini bağışlamak istedi. Nakil için Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi’ne başvurdular. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ve ekibinin başarıyla gerçekleştirdiği böbrek nakliyle Hanım Taşdemir yıllar sonra ilk kez ağrısız bir hayatın mutluluğunu yaşadı.

Yaklaşık 15 yıldır bel ağrısı çektiğini belirten 5 çocuk sahibi Hanım Taşdemir, "Şiddetli ağrılarıma hiç geçmeyen mide bulantıları da eklenmişti. Bir yudum su bile içemiyordum. Sürekli titriyordum. Bir haftada beş kez acil servise kaldırıldığım oldu. Oradan oraya yönlendirdiler. Kimi tansiyona bağladı, kimi ise psikiyatriste gitmemi söyledi. Beyin cerrahisi, fizik tedavi, iç hastalıkları, psikiyatri derken birçok ilaç kullandım. Hatta beyin ameliyatı bile oldum. Ancak şiddetli ağrılarım bana mısın demiyordu, gözümü açamaz hale gelmiştim" dedi.

Hanım Taşdemir, "Gittiğimiz başka bir hastanede, geçen yıl Aralık ayında beyin ameliyatı olmam gerektiği söylendi. Hatta o sırada oğlumuza kız istemiştik. Muş’tan Bursa’ya gelin getirecektik. Beyin ameliyatımı oğlumun düğününden bir hafta sonraya aldım. Düğünde de şiddetli ağrılarımdan dolayı, 'ya bayılırsam', 'ya ambulans çağırmak zorunda kalırsak' diye endişe içindeydim. Neyse ki idare edebildim. Düğünden sonra ameliyat oldum. Ama hiçbir iyileşme hissetmedim. 5 ay önce de böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Haftada iki gün diyalize giriyordum. Çocuklarım ve eşim böbreklerini vermek istedi. Eşim 'Sen olmazsan biz zaten iyi olmayız. Gerekirse iki böbreğimi de veririm' deyince daha fazla direnemedim" diye konuştu.

Böbrek nakli için kendilerine başvuran Hanım ve Abdurrahim Taşdemir çiftinin birlikte ameliyat masasına yattığını belirten Acıbadem Bursa Hastanesi Organ Nakli Merkezi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oktay ve ekibi, bininci böbrek naklini Hanım Taşdemir’e başarıyla gerçekleştirdi. Prof. Dr. Bülent Oktay, “Hanım Taşdemir’e eşinin böbreğini başarıyla naklederek ameliyatı gerçekleştirdik. Hastamızın nakil sonrası değerleri hızla düzeliyor. Abdurrahim beyin de sağlığında hiçbir problem yok. Böbreğini vermiş olmasından dolayı bir sağlık sorunu da olmayacak. Ülkemiz canlı vericiden organ naklinde dünya ile yarışıyor. Ama maalesef ülkemiz, kadavradan nakilde son sıralarda. Bursa bölgesi olarak biz, kadavradan bağışlarda Avrupa ortalamasına yakınız. Ancak salgın ile birlikte bizim bölgemizde de kadavradan bağışlar azaldı. Dünyayla birlikte ülkemizi de derinden sarsan korona virüs salgınının organ nakline engel olmadığını vurgulamak istiyorum. Salgın sürecinde de organ nakli başarıyla gerçekleştiriliyor” şeklinde konuştu.

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