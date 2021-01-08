Bursaspor, kupada eski günlerini arıyor



Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası´nda son 5 sezondur son 16 turunu geçemeyen Bursaspor, bu yıl zinciri kırmayı amaçlıyor. Son 10 yılda iki kez final oynama başarısı gösteren Bursa ekibi, kupada eski günlerini arıyor.

TFF 1'inci Lig´de ilk yarının son haftalarına doğru ivme yakalayan Bursaspor, gözünü kupaya çevirdi. İlk yarıyı 27 puan ile 9'uncu basamakta tamamlayan Bursa temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. 12 Ocak Salı günü Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu´nda tek maç üzerinden oynanacak zorlu randevuda, VAR da devrede olacak.

Bu sezon kupa serüvenine 3'üncü turdan başlayan Bursaspor, evinde Karşıyaka´yı penaltılar sonucu eleyerek üst tura yükseldi. 4'üncü turda 2'nci Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor´u konuk eden Bursa temsilcisi, sahadan 1-0´lık galibiyetle ayrılarak adını 5'inci tura yazdırdı. Bu turda ise, İzmir deplasmanına çıkan Bursa ekibi, Göztepe´yi uzatmalarda 5-4 mağlup ederek son 16´ya kaldı.

Kupada eski günlerini arayan Bursaspor, son 5 sezondur son 16 turunu geçemedi. 2015/16 ve 2017/18 sezonlarında kupaya son 16 turunda veda eden Bursa temsilcisi, geçtiğimiz sezon 5'inci turda, bir önceki sezon ise 4'üncü turda kupadan elendi. Bursa ekibinin, 2016/17 sezonundaki kupa serüveni de henüz grup aşamasında son buldu.

Bursaspor, daha önceki sezonlarda ise özellikle kupa başarısıyla ön plana çıktı. 2011/12 sezonunda kupada final oynama başarısı gösteren Bursa temsilcisi, Fenerbahçe´ye 4-0´lık skor ile mağlup oldu. 2013/14 sezonunda da yarı finale yükselen Bursa ekibi, burada eşleştiği Galatasaray´a elenerek kupaya veda etti. Ertesi sezon bir kez daha finale çıkan Bursaspor, yine Galatasaray ile karşılaşırken; çekişmeli geçen karşılaşma sonrası 3-2 kaybederek kupayı kıl payı kaçırdı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-08 10:11:22



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