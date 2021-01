Tedbirler netice verdi, son 6 yılın en hafif kaza bilançosu Trafik canavarı 4 bin 890 ocak söndürdü

İçişleri Bakanlığı’nın trafik kazalarındaki can kayıplarını azaltmak için çeşitli tedbirleri uygulamaya sokması semeresini verdi. 2020 yılında 4 bin 890 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2015’te ise ülke genelinde 7 bin 530 kişi kazalarda ölmüştü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 2020 yılı Ocak Aralık dönemine ait kaza istatistiklerini kamuoyu ile paylaştı. Alınan tedbir ve yapılan denetimlere rağmen kural tanımaz sürücülerin frene basmadığı geçen sene ülke genelinde meydana gelen kazalarda olay yeri ve sonrasında 4 bin 890 kişi hayatını kaybetti. 2020 yılında ülke genelinde meydana gelen yaklaşık 160 bin kazaya sürücü kusurları damga vurdu.

Son 6 yılda büyük düşüş var

İçişleri Bakanlığı’nın kamuoyu ile paylaştığı rakamlara göre, son 6 sene kaza yeri ve sonrasındaki can kayıpları büyük oranda düştü. 2015 yılında ülke genelindeki kazalarda 7 bin 530 kişi hayatını kaybederken, can kaybı 2016’da 7 bin 300, 2017’de 7 bin 427, 2018 senesinde 6 bin 675, 2019’da 5 bin 473 ve son olarak 2020’de 4 bin 890 kişi oldu.

