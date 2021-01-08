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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ölü köpeğe çarpmamak için kamyonun altına girdi

İHA

Ölü köpeğe çarpmamak için kamyonun altına girdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yol üzerinde bulunan ölü köpeğe çarpmamak için direksiyonu kıran sürücü, önünde giden kamyona arkadan çaptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü burnu bile kanamadan kazayı atlattı.
Kaza BursaAnkara yolunun Ümitalan mevkinde meydana geldi. Esat A, 34 ACK 514 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken, yol ortasında bulunan ölü köpeği son anda fark etti. Otomobil sürücüsü direksiyonu bir anda kırınca aracın hakimiyetini kaybederek önünde giden Erdem D. idaresindeki 16 EGB 39 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonun altına giren otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Yol kısa müddet trafiğe kapandı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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