İnegöl Belediyesi’nde dijitâlleşmede dev bir adım daha atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi’nde dijitâlleşmede dev bir adım daha atıldı

İHA

İnegöl Belediyesi’nde dijitâlleşmede dev bir adım daha atıldı

İnegöl Belediyesi, vatandaşların imar durumu işlemleri başta olmak üzere mimar ve mühendislerin bütün proje süreçlerini dijitâl olarak tamamlayabilecekleri Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) uygulamasını tanıttı. Projenin ikinci etabında evrak dolaşımının tamamen sona ereceği uygulama ile hem işlemler hızlanacak, hem de iş yükü hafifleyecek. Aynı zamanda kâğıt israfı da sonlanacak.
İnegöl Belediyesi dijitâlleşmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Alper Taban’ın göreve gelmesinin ardından bu alanda ciddi yeniliklerin yaşandığı İnegöl Belediyesinde son olarak Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) ismi verilen uygulama hayata geçirildi. Vatandaşların imar durumu işlemleri başta olmak üzere mimar ve mühendislerin bütün proje süreçlerini dijital olarak tamamlayabilecekleri bu uygulama; İnegöl Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, yapı ruhsatı, proje ön olur ve hak ediş birimleri iş ve işleyişinin profesyonel, hızlı ve modern hale getirilmesini sağlayacak. Yapı ruhsatı evrak kabulleri ile proje kontrol ve onay işlemlerinin dijitâl ortamda sürdürülmesini hedefleyen OPAK ile vatandaşlar edevlet üzerinden imar durumu başvurusu yapabilecek. Aynı zamanda bu sistemde mimar ve mühendisler bütün proje süreçlerini dijital olarak tamamlayabilecekler. OPAK sistemi işlemleri hızlandırıp iş yükünü azaltacak. Kâğıt israfını sonlandıracak bu sistem, yönetmeliklere uygunluğu sağlama açısından kolaylık sağlayacak.
OPAK sisteminin tanıtımı Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Ruhsat Denetim Müdürü Mehmet Bedir yaptı. Bedir, “Online Proje Kontrol Arayüzü (OPAK) uygulamasını tanıtmak üzere burada bir araya geldik. Bu konuda hiçbir zaman desteğini esirgemeyen başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Sistem hakkında bilgiler veren Bilgi İşlem Müdürü Yusuf Baltacı ise, “Dünya olarak endüstri 4.0’ı, toplum 5.0’ı konuştuğumuz bu günlerde, İnegöl Belediyesi olarak yeni nesil belediyecilik anlayışının bir örneğini duyurmak adına buradayız. İnegöl Belediyesi, yeni nesil belediyecilik anlayışıyla sözelden sayısala bütün veri tabanlarını bütünleşik kent yönetim bilgi sistemi altında toparlamış, vatandaşların ve paydaşlarının katılımıyla bu verinin bütün kent paydaşları tarafından kullanımına yönelik dijital olgunluk seviyesi yüksek hizmetleri devreye almıştır. Bunlardan bazılarına kısa örnekler verecek olursak; İnegöl Belediyesi bilhassa ebelediye ve edevlet hizmetleri noktasında dijital olgunluk seviyesi yüksek olan bu hizmetlerle Türkiye genelinde yer alan bütün belediyeleri geride bırakarak özellikle edevlet üzerinde 42 ayrı hizmeti vatandaşın hizmetine sunmuş bulunmaktadır” diye konuştu.
Belediye Başkanı Alper Taban Alper Taban da, “Göreve geldiğimiz günden bu yana bütün operasyonlarımızı tamamen dijitâl ortama taşıyarak idarî süreçlerimizi kolaylaştırmak istedik. Bunu başarılı insan kaynağı ile yapacağız. Ekibimizde bazı değişiklikler ve yenilikler yaptık, arkadaşlarımıza görev tanımlarını bildirerek çalışmalarımıza başladık. O günlere dönecek olursak ben o tarihte dağınık minvalde bir çalışma içerisinde olduğumuzu fark ettim. 22 müdürlüğümüz var. Bunların her birinin kendi içerisinde kendine özgü sistemleri var. Ancak birbirleriyle veri alışverişinde zorlanan birimler olduğunu görüyoruz. Yani aynı dili makine anlamında, veri anlamında konuşturamıyoruz. Bunun üzerine gerekli çalışmalarımızı tamamlayarak mevcut yazılımlarla bunu yürütmenin mümkün olmadığına karar verdik. Yaptığımız araştırmalar neticesinde yeni bir yazılım satın alması gerçekleştirdik. Nihayetinde şuanda 22 müdürlüğümüzün tamamını tek çatı altına aldığımız bir yapıya dönüşmüş olduk.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Pizzacının motosikletini böyle çaldı Acemi hırsızın macerası tekmeyle son buldu
YEREL HABERLER (Özel) Pizzacının motosikletini böyle çaldı Acemi ...
Üniversite-sanayi iş birliği protokolleri devam ediyor
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi iş birliği protokolleri devam ...
Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı Üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı
YEREL HABERLER Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca ...
Ölü köpeğe çarpmamak için kamyonun altına girdi
YEREL HABERLER Ölü köpeğe çarpmamak için kamyonun altına girdi
Polisten kaçan motosikletli kaza yapıp yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve tabanca çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan motosikletli kaza yapıp yaralandı, ...
Tedbirler netice verdi, son 6 yılın en hafif kaza bilançosu Trafik canavarı 4 bin 890 ocak söndürdü
YEREL HABERLER Tedbirler netice verdi, son 6 yılın en hafif kaza ...
Bursaspor’un gözü Ozan Tufan transferinde
YEREL HABERLER Bursaspor’un gözü Ozan Tufan transferinde
MHP Yıldırım'da üye sayısı 4 kat arttı
YEREL HABERLER MHP Yıldırım'da üye sayısı 4 kat arttı
Bursaspor, Orhan Özselek’i unutmadı
YEREL HABERLER Bursaspor, Orhan Özselek’i unutmadı
(Özel) 2600 yıllık geçmişi olan Uluabat Gölü'nde kuraklık tehlikesi Gölyazı'da balıkçılık kuraklık sebebiyle tehdit altında
YEREL HABERLER (Özel) 2600 yıllık geçmişi olan Uluabat Gölü'nde ...
Dar ve sivri burunlu ayakkabılar şekil bozukluğuna sebep oluyor
YEREL HABERLER Dar ve sivri burunlu ayakkabılar şekil bozukluğuna ...
Gönüllü iç denetçilere plaket
YEREL HABERLER Gönüllü iç denetçilere plaket
Bursaspor, kupada eski günlerini arıyor
YEREL HABERLER Bursaspor, kupada eski günlerini arıyor
'Hanım'ını böbreğiyle hayata bağladı 28 yıllık hayat arkadaşını böbreğiyle hayata bağladı
YEREL HABERLER 'Hanım'ını böbreğiyle hayata bağladı 28 yıllık hayat ...
Kaçak kumarhaneye korona baskını kamerada Çatıya çıktı soba arkasında gizlendi polisleri görünce gülmeye başladı Polis baskınına karşı amatör telsiz ve güvenlik kameralı önlem almışlar
YEREL HABERLER Kaçak kumarhaneye korona baskını kamerada Çatıya ...
Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar operasyonu: 27 kişiye 85 bin lira ceza
YEREL HABERLER Güvenlik kamerasıyla önlem alınan kahvehaneye kumar ...
Süresi geçen yurt dışı ehliyetiyle araba kullanırken polislere yakalandı Yabancı uyruklu vatandaşa 540 TL ceza kesildi ve uyarıldı
YEREL HABERLER Süresi geçen yurt dışı ehliyetiyle araba kullanırken ...
Frutti Extra Bursaspor - Büyükçekmece: 89-81
YEREL HABERLER Frutti Extra Bursaspor - Büyükçekmece: 89-81
Bursaspor, kuvvet çalışması gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bursaspor, kuvvet çalışması gerçekleştirdi
Mollaarap’ta çözüme doğru Toprak kayması riski yaşanan bölge riskli alan ilân ediliyor
YEREL HABERLER Mollaarap’ta çözüme doğru Toprak kayması riski ...
Bursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına alındı Bursa'da polisin gözaltına aldığı 3 kombi hırsızı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Bursa'da kombi hırsızı 3 kişi gözaltına ...
Bursa'nın su problemi Çınarcık Barajı'ndan taşınacak suyla çözülecek
YEREL HABERLER Bursa'nın su problemi Çınarcık Barajı'ndan taşınacak ...
Çanakkale gururu Mobil Müze’de
YEREL HABERLER Çanakkale gururu Mobil Müze’de
Bursa’ya 18 yeni ambulans Vali Canbolat: "Salgın bitmedi, kimse tedbirleri elden bırakmasın"
YEREL HABERLER Bursa’ya 18 yeni ambulans Vali Canbolat: "Salgın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X