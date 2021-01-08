Sağlık çalışanlarına sendika morali

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SağlıkSen temsilcileri, kovid19 pandemisi sebebiyle zor bir dönem geçiren sağlık çalışanlarına moral ziyaretinde bulundu.

MemurSen Bursa İl Başkanı ve SağlıkSen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül ile SağlıkSen Şube Başkan Vekili Erkan Baştar, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

SağlıkSen Mustafakemalpaşa Başkanı Recep Güngör ve sendikanın hastane temsilcisi Selçuk Saltık eşliğinde gerçekleştirilen ziyarette, sendika çalışmaları masaya yatırıldı.

Hastane personeline meyve ikramında bulunarak sendikal faaliyetler hakkında bilgi veren ziyaret heyeti, sıkıntı ve talepleri dinledi.

SağlıkSen Bursa Şube Başkanı Gökhan Yünkül, pandemi dolayısıyla artan yükü, cefâkâr çalışmalarla sırtlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek kolaylıklar diledi.

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