Bursaspor Başkanı Erkan Kamat yakın markajda

Ara transfer döneminde genç futbolcularını elde tutmaya çalışan Bursaspor’da Başkan Erkan Kamat, kulüpten dışarı adımını atmıyor. Başkan Kamat, bugünkü antrenmanı da saha içinden takip ederek, futbolcularla yakın markaj kurdu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da, Ziraat Türkiye Kupası’nda karşı karşıya geleceği Antalyaspor maçı hazırlıkları bütün hızıyla devam ediyor. Sezona transfer yasağını kaldıramadan başlayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile iyi işler başaran yeşil beyazlı takımın oyuncuları, birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Bursaspor Başkanı Erkan Kamat ise genç isimleri yarım dönem de daha yeşil beyazlı takımda tutup, Süper Lig hedefinden sapmak istemiyor. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nden bir an olsun ayrılmayan Başkan Erkan Kamat, bugünkü idmanı da saha içinden takip etti. Bir günlük özel iznin ardından tekrar takımdaki çalışmalarına dönen Burak Altıparmak’la samimi görüntüler veren Başkan Kamat, Teknik Direktör Mustafa Er’le de takımın son durumunu konuştu.

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