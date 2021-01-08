İncirli Kültür Merkezi gün sayıyor

Yıldırım Belediyesi, gençlerin kendilerini geliştirmeleri maksadıyla önemli projeleri hayata geçiriyor. Molla Fenârî'nin torunu Alim Alâeddin Ali Fenârî'nin Yıldırım’a miras bıraktığı 600 yıllık tarihî yapı baştan aşağı yenilenerek İncirli Kültür Merkezi olarak hizmete sunulacak.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ile birlikte bu ay içinde açılması planlanan İncirli Kültür Merkezi’ndeki çalışmaları inceledi. Kültür merkezinin atölyeleri, okuma salonu ve 5000 eserlik zengin bir kitap koleksiyonu ile bölgenin kültürsanat ihtiyaçlarını karşılayacak bir buluşma noktası olacağını belirten Yılmaz, “Bölgemize yeni bir mekân kazandıracak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Gençlerin kendilerini yetiştirmesi ve insanlığa faydalı fertler olması için bizler çalışmaya devam ediyoruz. Onlara olan güvenimiz tam” dedi.

İncirli Kültür Merkezi’nin gelecek nesillerin donanımlı bir şekilde yetişmesi maksadıyla hayata geçirileceğinin altını çizen Başkan Oktay Yılmaz, şunları söyledi:

“Merkezimizde 70 kişinin faydalanabileceği bir çalışma alanı olacak. Bununla birlikte rahat oturma alanını da gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Salgın süreci bitip her şey normal hale gelmeye başladığında gençlerimiz kendilerine sunulan bu hizmetlerden rahatça faydalanabilecekler. Burayı Büyükşehir Belediyemizden devraldığımızda öğrencilerimiz için bir okuma salonu kuracağımızı ifade etmiştik. Mini bir kütüphane kazandırdık. Bölgede oturan mahalle sakinlerimizin, çocuklarımızın rahatlıkla ulaşabileceği bir nokta burası. Tramvay güzergâhında olması da ulaşım açısından büyük avantaj. Burayı aynı zamanda bir Eğitim Danışmanlık Merkezi hâline dönüştürüyoruz. Yeşilay ile birlikte burada birçok faaliyete ve çalışmaya ortaklık edeceğiz. Yeşilay Bursa Şubesi'nin hizmetleri artık bu noktadan yürüyecek.”

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