Minik Hamza iş makinesinin kepçesinde çılgınlar gibi eğlendi

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Bursa’nın İznik ilçesinde hafriyat malzemeleri satan bir iş adamı, 5 yaşındaki minik Hamza’nın dönme dolap arzusuna karşılık verdi. 210 kiloluk iş adamı ve minik hamza’nın kepçe üzerindeki dönme görüntüsü sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

İznik’te hafriyat işi ile uğraşan Ali Koçlu, akrabası olan 5 yaşındaki Hamza Savaş’ın dönme dolap isteğini kıramadı. Bir zeytin bahçesinde buluşan Hamza ve iş adamı Koçlu, kepçeye oturarak dakikalarca döndü. 210 kilo olan Ali Koçlu ve minik Hamza’nın görüntüleri sosyal medyada rekor kırdı.

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