Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşacağı FraportTAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına tempo verdi. Yeşilbeyazlılar, günü çift antrenmanla tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında FraportTAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde sürat koşusu çalıştı. Günü çift idmanla tamamlayan Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 12 Ocak Salı günü oynanacak olan BursasporAntalyaspor karşılaşması saat 15.45’de başlayacak.

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