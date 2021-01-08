Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

İHA

Bursaspor günü çift antrenmanla tamamladı

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşacağı FraportTAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına tempo verdi. Yeşilbeyazlılar, günü çift antrenmanla tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında FraportTAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde sürat koşusu çalıştı. Günü çift idmanla tamamlayan Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 12 Ocak Salı günü oynanacak olan BursasporAntalyaspor karşılaşması saat 15.45’de başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Hamza iş makinesinin kepçesinde çılgınlar gibi eğlendi
YEREL HABERLER Minik Hamza iş makinesinin kepçesinde çılgınlar gibi ...
İncirli Kültür Merkezi gün sayıyor
YEREL HABERLER İncirli Kültür Merkezi gün sayıyor
Yeniceköy’de çocuk oyun alanı hizmete girdi
YEREL HABERLER Yeniceköy’de çocuk oyun alanı hizmete girdi
Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı
YEREL HABERLER Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı
Yunuseli’nde iki hizmet bir arada Osmangazi’de modern alışveriş dönemi Korona sonrası açılışlar peş peşe gelecek
YEREL HABERLER Yunuseli’nde iki hizmet bir arada Osmangazi’de modern ...
Bursaspor Başkanı Erkan Kamat yakın markajda
YEREL HABERLER Bursaspor Başkanı Erkan Kamat yakın markajda
Bursaspor, Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor, Antalyaspor maçının taktiğini çalıştı
Osmangazi'de su kesintisi
YEREL HABERLER Osmangazi'de su kesintisi
Kolaylı: “Basının sorunları kanunî düzenlemelerle çözülmeli”
YEREL HABERLER Kolaylı: “Basının sorunları kanunî düzenlemelerle ...
HPV ile oluşan kanser, aşı ile önleniyor
YEREL HABERLER HPV ile oluşan kanser, aşı ile önleniyor
Mekke Camii yükseliyor
YEREL HABERLER Mekke Camii yükseliyor
Sağlık çalışanlarına sendika morali
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına sendika morali
Başkan Erdem’den su tasarrufu çağrısı
YEREL HABERLER Başkan Erdem’den su tasarrufu çağrısı
Üniversite adaylarına online moral
YEREL HABERLER Üniversite adaylarına online moral
Bursa'da villada korkutan yangın
YEREL HABERLER Bursa'da villada korkutan yangın
İnegöl Belediyesi’nde dijitâlleşmede dev bir adım daha atıldı
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesi’nde dijitâlleşmede dev bir adım ...
(Özel) Pizzacının motosikletini böyle çaldı Acemi hırsızın macerası tekmeyle son buldu
YEREL HABERLER (Özel) Pizzacının motosikletini böyle çaldı Acemi ...
Üniversite-sanayi iş birliği protokolleri devam ediyor
YEREL HABERLER Üniversite-sanayi iş birliği protokolleri devam ...
Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca yakalandı Üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı
YEREL HABERLER Gasp zanlısı polisten kaçarken kaza yapınca ...
Ölü köpeğe çarpmamak için kamyonun altına girdi
YEREL HABERLER Ölü köpeğe çarpmamak için kamyonun altına girdi
Polisten kaçan motosikletli kaza yapıp yaralandı, üzerinden uyuşturucu ve tabanca çıktı
YEREL HABERLER Polisten kaçan motosikletli kaza yapıp yaralandı, ...
Tedbirler netice verdi, son 6 yılın en hafif kaza bilançosu Trafik canavarı 4 bin 890 ocak söndürdü
YEREL HABERLER Tedbirler netice verdi, son 6 yılın en hafif kaza ...
Bursaspor’un gözü Ozan Tufan transferinde
YEREL HABERLER Bursaspor’un gözü Ozan Tufan transferinde
MHP Yıldırım'da üye sayısı 4 kat arttı
YEREL HABERLER MHP Yıldırım'da üye sayısı 4 kat arttı