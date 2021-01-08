Briç Sevenler Derneği'ne kumar baskını: 42 kişiye 132 bin TL ceza



Muammer İRTEM/ BURSA (DHA)BURSA'da Briç Sevenler Derneği'nde kumar oynayan 42 kişiye, toplam 132 bin 300 TL ceza uygulandı. Dernek üyelerinin polis baskınına karşı güvenlik kamerası sistemi ile önlem aldığı tespit edilirken, polisin ceza yazdığı sırada 2 kişinin tost yemesi ve dernek kapısına asılı `çıkarken haber ver´ yazısı dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Veziri Caddesi'nde bulunan Briç Sevenler Derneği´nde kumar oynandığı yönünde ihbar üzerine inceleme başlattı. Ekipler, bir süre fiziki takibe aldıkları adrese çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit etti. Polis ekipleri, ablukaya aldıkları derneğe baskın düzenledi. Baskında, 42 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 132 bin 300 TL ceza kesildi. Polisin ceza yazdığı sırada 2 kişinin tost yemesi ve dernek kapısına asılı `çıkarken haber ver´ yazısı dikkat çekti.

POLİS BASKININA KARŞI KAMERALI ÖNLEM

Kumar oynatılan derneğe giren polis, şüphelilerin derneğin pencerelerini 3 farklı kalın kumaşlı perdeyle kapattığını ve binanın çevresine kurulan 7 güvenlik kamerası ile dışarıyı izlediklerini tespit etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-01-08 20:42:34



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