Bursa’daki sazlık yangını devam ediyor

Van'da belediyede çalışacak şoför ve operatörler kura ile belirlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde çıkan sazlık yangına müdahale sürüyor.

Mustafakemalpaşa ilçesi Onaç Mahallesi’nde sazlık alanda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Mustafakemalpaşa itfaiye ekipleri olay yerine giderek, 2 araç ve personellerle ilk müdahaleyi yaptı. Ancak rüzgarın etkili olduğu sazlık alandaki yangın, kısa süre içerisinde yayıldı. Bölgeye takviye ekipler gönderilirken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.