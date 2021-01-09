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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan tır oto galeriye daldı

İHA

Kontrolden çıkan tır oto galeriye daldı

Orhangazi’de sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında bir depo malzemelerini Bursa’dan Kocaeli’ne götürmek için yola çıkan bir TIR, Orhangazi şehir merkezinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. TIR büyük bir gürültü ile yol kenarında bulunan bir oto galeriye ait araçlara çarpıp devrildi. Sürücüsünün hafif yaralandığı TIR kazasında park halindeki 7 araç zarar gördü.
Kaza sabaha karşı saat 04.20 sıralarında Orhangazi’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bursa’daki bir depodan yüklediği ve içinde tekstilden elektronik eşyaya kadar bir çok depo malzemesinin bulunduğu Mustafa Altuntaş (54) idaresindeki 34 DL 8738 plakalı TIR Orhangazi’de İznik kavşağını geçtikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.
Karşı şeride geçti
Orta bariyeri aşan TIR büyük bir gürültü ile yolun karşısında bulunan bir oto galeriye ait park halindeki araçlara çarparak devrildi. İki ayrı galeri firmasına ait 2’si minibüs toplam 7 araca zarar veren TIR’ın sürücüsü hafif yaralandı. Gürültüyü duyan apartman sakinleri olay yerine koştu. TIR içindeki hafif yaralı sürücüsü Mustafa Altuntaş’ı araçtan çıkaran vatandaşlar olay yerine gelen ambulansa taşıdı.
Yol tek şeritten verildi
Devrilen TIR nedeniyle İstanbulBursa karayolu Orhangazi geçişinde trafik tek şeritten sağlandı. Devrilen TIR olay yerine çağrılan vinçler yardımı ile yaklaşık 2,5 saatlik bir çalışma sonrasında düzeltilerek kaza yerinden çekildi. Kazaya tanık olan vatandaşlar sabaha karşı büyük bir gürültü duyduklarını az ilerdeki kavşakta çok sayıda aracın birbirine girdiğini sandıklarını belirterek, evden indiklerinde böyle bir manzara ile karşılaştıklarını ifade ettiler. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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