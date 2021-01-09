Meteorolojiden Karacabey için 'sarı' uyarı

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Bursa'nın Karacabey ilçesi için kuvvetli yağış beklendiğini açıklayan Meteoroloji, bugün saat 11.00'dan yarın 22.00'a kadar 'sarı' uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Sağanak yağışların zaman zaman etkisini artırarak kuvvetli (3060 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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