Potada Bursaspor'dan iki transfer birden

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Frutti Extra Bursaspor, Marial Shayok ve Justin Tilmann’ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Ekstra Bursaspor, Kanadalı oyuncu Marial Shayok ve ABD'li oyuncu Justin Tilmann'ı kadrosuna kattı. Yeşilbeyazlı ekip, yeni transferleri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Frutti Extra Bursaspor’umuz kadrosunu Kanadalı Marial Shayok ve ABD'li Justin Tilmann ile güçlendirdi. 26 yaşındaki başarılı forvet oyuncusu Marial Shayok daha önce NBA'de Philadelphia 76ers ve GLeague'de Deleware formalarını giydi. 24 yaşında İtalya’nın Dinamo Sassari takımdan transfer ettiğimiz ABD'li uzun Tillman, 20192020 sezonunda da İsrail'in Hapoel Gilboa Galil takımında 19.79 sayı,10.28 ribaund ortalamarıyla mücadele etti.”

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