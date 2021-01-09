Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı



Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA´da sokağa çıkma kısıtlamasında polis tarafından durdurulunca ekmek almaya gittiğini söyleyen motosiklet sürücüsü Abdülsamet E.'nin (36) cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Kısıtlamayı ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulanan Abdülsamet E., gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kentin birçok noktasında kontrol noktaları oluşturdu. İnegöl ilçesinde kurulan kontrol noktasında ekipler, plakasız motosikleti durdurdu. Abdülsamet E. olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne izin belgesi soruldu.

İzin belgesi gösteremeyen Abdülsamet E., fırına ekmek almaya gittiğini söyledi. Ancak yapılan kimlik kontrolünde Abdülsamet E.´nin cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. Üst aramasında da ceketinin cebinde 5 fişek bulunan Abdülsamet E., gözaltına alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulanan E.'nin plakasız motosikleti ise trafikten men edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-09 11:24:59



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