Nilüfer’de 'müzik yaşasın' konserleri başlıyor

Nilüfer Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'müzik yaşasın' etkinliği kapsamında sahne alacak müzisyenlerin konser çekimleri başladı.

Salgın sürecinden olumsuz etkilenen müzisyenlere destek olmak için 'müzik yaşasın' etkinliği başlatan Nilüfer Belediyesi, sosyal medya hesaplarını sahneye çevirerek Bursalı müzisyenler ile dinleyicileri sanal ortamda buluşturmaya hazırlanıyor. Korona virüs salgınından olumsuz etkilenen birçok sektöre destek veren Nilüfer Belediyesi, bu süreçten en fazla etkilenen kesim olan müzisyenler için de yeni bir etkinliği hayata geçirdi.

Eğlence yerlerinin kapatıldığı bu dönemde işsiz kalan ve hiçbir geliri olmayan müzisyenlere 'müzik yaşasın' projesiyle destek vereceğini duyuran Nilüfer Belediyesi, kısa sürede müziğin her dalından 200’ü aşkın başvuru ile karşılaştı. Müzik İnsanları Derneği işbirliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında başvurular, müzisyenlerin gelir durumları dikkate alınarak değerlendirildi. İşsiz kalmış ve emekli maaşı vb. hiçbir geliri olmayan müzisyenlerin öncelikle tercih edildiği değerlendirme sonucu 98 müzisyenin projede yer almasına karar verildi.

Proje kapsamında önceden belirlenmiş sabit bir ücret karşılığı müzikseverlere sanal ortamda konser verecek olan Bursalı müzisyenlerin konser kayıtları başladı.

Kamera karşısında performanslarını sergileyen müzisyenlerin konserleri, 15 Ocak tarihinden itibaren her hafta Cuma akşamları Nilüfer Sanat’ın youtube ve facebook hesaplarından yayınlanacak.

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