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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mekke Camii yükseliyor

İHA

Mekke Camii yükseliyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin Tatkavaklı Mahallesinde temeli 2019 yılı Mayıs ayında atılan Mekke Camiinin inşaatı hızla yükseliyor.
43 metrelik çifte minareleri geleneksel Türk usûlü, şerefeleri ise Kabe örnek alınarak projelendirilen Mekke Camii, 1150 metrekarelik alanıyla ilçenin temel alanı en büyük camii olacak. Tatkavaklı Pelitlik Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği himâyesinde sürdürülen Mekke Camii’ndeki inşaat çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanması planlanılıyor.
Camide kubbe kaplama işinin bugün itibariyle bittiğini söyleyen Dernek Başkanı Cemâl Burhan, iç sıva çalışmalarına geçileceğini ve cami dışının mermerle kaplatılacağını belirtti.
Dernek Başkan Yardımcısı Hüseyin Tunçer de ibadet alanı 750 metrekare, sosyal alanı ise 950 metrekare olan Mekke Camii’nde aynı anda 2 bin 500 kişinin namaz kılabileceğini dile getirdi.
Hüseyin Tunçer, “Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı’na 20 metrelik mesafedeki camimiz, 22 metrelik kubbe çapıyla bölgenin en büyük kubbeli camii olacak. Çalışmalarımız hızla sürüyor. 250 kişilik mescidimiz şu ân ibadet için kullanılabiliyor. Şadırvan ve lavabolar da faal durumda. Camimizin en büyük özelliklerinden biri de İzmirİstanbul yoluna hitap etmesi. Seyahat hâlindeki vatandaşlarımız, trafiğe girmeden camimizi rahat bir şekilde ibadet için kullanabilecek” dedi.

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