Geleceğin polisleri bu parkurda yetişiyor

Bursa’da beden eğitim öğretmeni Rıdvan Karadağ, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yüzlerce genci polislik sınavlarına hazırlıyor. Antrenör Rıdvan Karadağ, polislik sınavlarının oldukça zorlu olduğuna dikkat çektiği açıklamasında kapsamlı bir hazırlık yapmadan sınavları geçmenin neredeyse mümkün olmadığının altını çizdi ve detaylı bilgiler paylaştı.

Polis Meslek Eğitim Merkezleri her yıl bünyesine binlerce polis adayı ekliyor. POMEM başvurusu ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavından oluşuyor.

“Erkeklerin parkuru 48 saniyede bitirmesi gerekiyor”

Polis akademisinin beceri koordinasyon sınavına Bursa’da Rıdvan Karadağ öncülüğünde yüzlerce genç hazırlanıyor. Hayatında hiç spor yapmamış kişileri bile burada en temelden eğittiklerini anlatan Karadağ, “Önce kuvvetsiz olan vücudu çalışmalara adapte etmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Daha sonra beceri koordinasyon parkurlarına teknik ve kondisyon anlamında bilgilerimizi gençlerimize aktarıyoruz. Erkeklerde boyun en az 1 metre 67 santimetre olması gerekiyor. Kadınlarda boyun 1 metre 62 santimetre olması gerekiyor. Boy sınırının altında kalan adaylar doğrudan eleniyor. Mülakatlara giremiyorlar. Ön sağlığı geçen aday spor mülakatına girmeye hak kazanıyor. Spor mülakatında beceri koordinasyon parkurunu erkekler en az 48 saniyede, kadınlar 50 saniyede bitirmesi gerekiyor.” dedi.

“KPSS ve TYT'den geçerli puan almak şart"

En az lise mezunu olmak gerektiğini aktaran Karadağ, “Ön lisans ve lisan mezunu arkadaşlarımız KPSS’den yeterli puan aldıkları takdirde başvuruda bulunabiliyorlar. KPSS’den ön lisans mezunlarının en az 65 puan, lisans mezunlarının ise 60 puan alması gerekiyor. Lise mezunu olan arkadaşların ise TYT’den en az 250 ham puan alması şartı bulunuyor. Bu kriterleri sağlayan adaylarımız polis olmayı düşünürlerse ilan tarihi açıklandığı andan itibaren başvurularını gerçekleştirebilirler.” diye konuştu.

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