Bursa’nın emekli hayvanlar çiftliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eziyet gören, sahibi tarafından sokağa atılan, yaralı bulunan ve başka sebeplerden ötürü yardıma ihtiyaç duyan at, eşek, inek, koyun ve tavukların sığınağı olan ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAT) tarafından, eziyet gören, sokağa atılan, yaralanan ve yardıma muhtaç hayvanların kalan günlerini huzur içerisinde geçirebilmeleri için Bursa’da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’, tüm vatandaşları ziyaretine bekliyor.

Bursa’nın üstyapısından altyapısına kadar tüm bölgelerinde hizmetin aralıksız sürmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çiftliği ziyaret ederek tedavi gören hayvanları ziyaret etti. HAYTAP Genel Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ulaş Akhan, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, dernek ve belediye yöneticilerinin yer aldığı ziyarette, Başkan Aktaş çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çiftlikte koruma altına alınan eşeklere havuç veren Başkan Aktaş, yaralanan hayvanların tedavi sürecini de yerinde gördü. Daha sonra köpek barınağına geçen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, 500’den fazla her cinsten köpeğin bulunduğu merkezdeki çalışmaları dinledi. Barınağa köpek sahiplenmek için gelen bir aileyle de sohbet eden Başkan Aktaş, kendisinin de bir hayvanı sahiplenebileceğini söyledi.

“634 hayvan tedavi edildi”

Her canlının değerlidir ve kıymetli olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son yıllarda sokak hayvanlarıyla alakalı bilincin geliştiğini, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıdan üst yapıya, kültürel mirastan tarihi mekânlara kadar birçok alanda hizmetleri hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, bunun yanında bakıma ihtiyacı olan kimsesiz insanlara sahip çıkıldığını, barınma evi ve huzur evinde insanların hayata tutunabilmesi için destek verdiklerini anlattı. Bunan yanında sokak hayvanlarıyla alakalı güzel çalışmalar yapacaklarının da müjdesini veren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yaralı birçok hayvana şifa oldu. Son bir yıl içerisinde 634 hayvanını tedavisi yapıldı. Pandemi sürecinde kentin farklı noktalarında 62 ton mama dağıtıldı. Şehrimizde bu konuda güzel çalışmalar yapan kurumlar var. HAYTAP üyesi olan HEPAT da bu kurumlardan birisidir. Hazırladıkları örnek mekânı gezdik. Gezerken keyif aldığım çiftliğin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. HEPAT, Şubat ayından itibaren sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar başlattı. Beslenmeleriyle alakalı bugüne kadar 4695 kilogram köpek maması, 325 kilogram kedi maması desteğinde bulunduk” dedi.

“Türkiye’ye örnek merkez”

Kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni tüm Bursalıların ziyaret etmesini tavsiye eden Başkan Aktaş, sahibine veya şehrine hizmet etmiş ancak farklı rahatsızlıkları sebebiyle artık ayakta zor durabilen hayvanların çiftlikte itinayla tedavi edildiğini anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin HAYTAP İzmir temsilciliğiyle ortak yapılan çalışma kapsamında İzmir depremi sonrası 7 ton mamayı sahipsiz ve mağdur sokak hayvanlarına ulaştırdığını da hatırlatan Başkan Aktaş, “HAYTAP ve HETAP derneklerinin yöneticilerine gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Tüm Bursalıların da güzel mekana sahip çıkmasını bekliyoruz. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü marifetiyle Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi tamamladık. 60 dönüm merkezi olmak üzere çevresindeki ormanla birlikte büyük bir alanda farklı bölümlerin yer aldığı örnek merkezin inşaat çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız” diye konuştu.

HAYTAP Genel Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, çalışmalarına verdikleri desteklerden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bursa’da pilot bir projeyi yürüttüklerini anlatan Şenpolat, derneklere, belediyelere ve bakanlıklara örnek çalışmanın somut halini gösterdiklerini söyledi. Kedi ve köpekler için bakımevleri, hastaneler yapılmaya başlandığını ve Türkiye’de bir bilincin oluştuğunu belirten Şenpolat, “Kedi ve köpek dışındaki hayvanların da hayvan olduğu unutulmamalı. Bir eşek, at veya çiftlik hayvanı zarar gördüğü zaman vatandaş nereyi arayacağını bilmiyor. Kangren olmuş soruna çözümü, Bursa’da somut bir projeyle ortaya koyduk. HAYTAP olarak bunu küçük bir bütçeyle yaptık. Diğer kurumlar da yapabilir. İnsanların çiftliğe gelmesini bekliyoruz. Geldiklerinde rahatlayacaklarını görecekler. Bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkısını gördük. Bundan sonra daha da artarak süreceğini biliyoruz” dedi.

HEPAT Dernek Başkanı ve HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde 19 eşek, 3 inek, 6 küçükbaş, 15 kanatlı hayvan ve tavşan ile bir tane at bulunduğunu dile getirdi. Köpekler bölgesinde ise 500 ile 600 arasında terk edilmiş hayvan bulunduğunu anlatan Demir, hepsine birer yuva bulmayı hedeflediklerini belirtti. 2020’de 222 tanesi yurtiçinde, 255’i yurtdışında olmak üzere 500’ün üzerinde hayvanı yuvalandırdıklarını dile getiren Demir, “Tüm vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz. Hayvanların satın alınması yerine buradan yuvalarına kavuşmasını istiyoruz. Herkes hayvan bakamayabilir. Durumu müsait olmayabilir ama buraya gelip onlara değer verebilirler” dedi.

