Bursa’nın emekli hayvanlar çiftliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’nın emekli hayvanlar çiftliği

İHA

Bursa’nın emekli hayvanlar çiftliği

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eziyet gören, sahibi tarafından sokağa atılan, yaralı bulunan ve başka sebeplerden ötürü yardıma ihtiyaç duyan at, eşek, inek, koyun ve tavukların sığınağı olan ‘Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni ziyaret etti.
Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAT) tarafından, eziyet gören, sokağa atılan, yaralanan ve yardıma muhtaç hayvanların kalan günlerini huzur içerisinde geçirebilmeleri için Bursa’da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’, tüm vatandaşları ziyaretine bekliyor.
Bursa’nın üstyapısından altyapısına kadar tüm bölgelerinde hizmetin aralıksız sürmesi için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da çiftliği ziyaret ederek tedavi gören hayvanları ziyaret etti. HAYTAP Genel Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ulaş Akhan, AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Eşref Kurem, dernek ve belediye yöneticilerinin yer aldığı ziyarette, Başkan Aktaş çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çiftlikte koruma altına alınan eşeklere havuç veren Başkan Aktaş, yaralanan hayvanların tedavi sürecini de yerinde gördü. Daha sonra köpek barınağına geçen Başkan Aktaş ve beraberindekiler, 500’den fazla her cinsten köpeğin bulunduğu merkezdeki çalışmaları dinledi. Barınağa köpek sahiplenmek için gelen bir aileyle de sohbet eden Başkan Aktaş, kendisinin de bir hayvanı sahiplenebileceğini söyledi.
“634 hayvan tedavi edildi”
Her canlının değerlidir ve kıymetli olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, son yıllarda sokak hayvanlarıyla alakalı bilincin geliştiğini, ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıdan üst yapıya, kültürel mirastan tarihi mekânlara kadar birçok alanda hizmetleri hayata geçirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, bunun yanında bakıma ihtiyacı olan kimsesiz insanlara sahip çıkıldığını, barınma evi ve huzur evinde insanların hayata tutunabilmesi için destek verdiklerini anlattı. Bunan yanında sokak hayvanlarıyla alakalı güzel çalışmalar yapacaklarının da müjdesini veren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi yaralı birçok hayvana şifa oldu. Son bir yıl içerisinde 634 hayvanını tedavisi yapıldı. Pandemi sürecinde kentin farklı noktalarında 62 ton mama dağıtıldı. Şehrimizde bu konuda güzel çalışmalar yapan kurumlar var. HAYTAP üyesi olan HEPAT da bu kurumlardan birisidir. Hazırladıkları örnek mekânı gezdik. Gezerken keyif aldığım çiftliğin oluşturulmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. HEPAT, Şubat ayından itibaren sahipsiz sokak hayvanları ile ilgili çalışmalar başlattı. Beslenmeleriyle alakalı bugüne kadar 4695 kilogram köpek maması, 325 kilogram kedi maması desteğinde bulunduk” dedi.
“Türkiye’ye örnek merkez”
Kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’ni tüm Bursalıların ziyaret etmesini tavsiye eden Başkan Aktaş, sahibine veya şehrine hizmet etmiş ancak farklı rahatsızlıkları sebebiyle artık ayakta zor durabilen hayvanların çiftlikte itinayla tedavi edildiğini anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin HAYTAP İzmir temsilciliğiyle ortak yapılan çalışma kapsamında İzmir depremi sonrası 7 ton mamayı sahipsiz ve mağdur sokak hayvanlarına ulaştırdığını da hatırlatan Başkan Aktaş, “HAYTAP ve HETAP derneklerinin yöneticilerine gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak desteklerimizi arttırarak sürdüreceğiz. Tüm Bursalıların da güzel mekana sahip çıkmasını bekliyoruz. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü marifetiyle Türkiye’ye örnek olacak bir projeyi tamamladık. 60 dönüm merkezi olmak üzere çevresindeki ormanla birlikte büyük bir alanda farklı bölümlerin yer aldığı örnek merkezin inşaat çalışmalarına yakın zamanda başlayacağız” diye konuştu.
HAYTAP Genel Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, çalışmalarına verdikleri desteklerden ötürü Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bursa’da pilot bir projeyi yürüttüklerini anlatan Şenpolat, derneklere, belediyelere ve bakanlıklara örnek çalışmanın somut halini gösterdiklerini söyledi. Kedi ve köpekler için bakımevleri, hastaneler yapılmaya başlandığını ve Türkiye’de bir bilincin oluştuğunu belirten Şenpolat, “Kedi ve köpek dışındaki hayvanların da hayvan olduğu unutulmamalı. Bir eşek, at veya çiftlik hayvanı zarar gördüğü zaman vatandaş nereyi arayacağını bilmiyor. Kangren olmuş soruna çözümü, Bursa’da somut bir projeyle ortaya koyduk. HAYTAP olarak bunu küçük bir bütçeyle yaptık. Diğer kurumlar da yapabilir. İnsanların çiftliğe gelmesini bekliyoruz. Geldiklerinde rahatlayacaklarını görecekler. Bugüne kadar Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin büyük katkısını gördük. Bundan sonra daha da artarak süreceğini biliyoruz” dedi.
HEPAT Dernek Başkanı ve HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde 19 eşek, 3 inek, 6 küçükbaş, 15 kanatlı hayvan ve tavşan ile bir tane at bulunduğunu dile getirdi. Köpekler bölgesinde ise 500 ile 600 arasında terk edilmiş hayvan bulunduğunu anlatan Demir, hepsine birer yuva bulmayı hedeflediklerini belirtti. 2020’de 222 tanesi yurtiçinde, 255’i yurtdışında olmak üzere 500’ün üzerinde hayvanı yuvalandırdıklarını dile getiren Demir, “Tüm vatandaşlarımızı merkezimize bekliyoruz. Hayvanların satın alınması yerine buradan yuvalarına kavuşmasını istiyoruz. Herkes hayvan bakamayabilir. Durumu müsait olmayabilir ama buraya gelip onlara değer verebilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Geleceğin polisleri bu parkurda yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin polisleri bu parkurda yetişiyor
Mekke Camii yükseliyor
YEREL HABERLER Mekke Camii yükseliyor
Nilüfer’de 'müzik yaşasın' konserleri başlıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de 'müzik yaşasın' konserleri başlıyor
'Hanım'ını böbreğiyle hayata bağladı 28 yıllık hayat arkadaşını böbreğiyle hayata bağladı
YEREL HABERLER 'Hanım'ını böbreğiyle hayata bağladı 28 yıllık hayat ...
Mollaarap’ta çözüme doğru Toprak kayması riski yaşanan bölge riskli alan ilân ediliyor
YEREL HABERLER Mollaarap’ta çözüme doğru Toprak kayması riski ...
İnegöl Ket Müzesi 12 yaşında
YEREL HABERLER İnegöl Ket Müzesi 12 yaşında
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken ...
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken ...
Bursa'da, tarihi kilise definecilerin hedefi oldu
YEREL HABERLER Bursa'da, tarihi kilise definecilerin hedefi oldu
Her şey 30 saniyede oldu Tezgahın üzerindeki telefonu böyle çaldı
YEREL HABERLER Her şey 30 saniyede oldu Tezgahın üzerindeki telefonu ...
Potada Bursaspor'dan iki transfer birden
YEREL HABERLER Potada Bursaspor'dan iki transfer birden
Meteorolojiden Karacabey için 'sarı' uyarı
YEREL HABERLER Meteorolojiden Karacabey için 'sarı' uyarı
Kan şekerindeki ani değişimler göz sinirlerini vuruyor
YEREL HABERLER Kan şekerindeki ani değişimler göz sinirlerini ...
Bursa'da yunusların şovu büyüledi
YEREL HABERLER Bursa'da yunusların şovu büyüledi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'sıfır atık' belgesini ilk Özhan'a takdim etti Özhan Marketler zinciri 'sıfır atık' belgesini alan ilk yerel market oldu
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 'sıfır atık' belgesini ...
30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
YEREL HABERLER 30 saniyede gerçekleşen telefon hırsızlığı kamerada
Tehlike çanları çalıyor, çiftçi kara kara düşüyor Buğday tarlaları suya hasret kaldı, şimdiden yüzde 40 zarar var
YEREL HABERLER Tehlike çanları çalıyor, çiftçi kara kara ...
(Özel) Bursa’da 2 bin yıllık kaya mezarın, Romalı soylu bir bürokrat ve ailesine ait olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa’da 2 bin yıllık kaya mezarın, Romalı ...
Türkiye’de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 kat daha etkili Türkiye’de üretimine başlanan tıbbî mantar cari açığı da kapatacak
YEREL HABERLER Türkiye’de üretilen reishi mantarı ithâl edilenden 8 ...
MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı’ndan "Bursalı olmak" fankındalık projesi
YEREL HABERLER MHP Osmangazi İlçe Başkanlığı’ndan "Bursalı olmak" ...
Çocukların tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya takıldı
YEREL HABERLER Çocukların tehlikeli bisiklet yolculuğu kameraya ...
Ulu çınar Arap turistlere kaldı Sokağa çıkma kısıtlamasında Bursa'nın turistlik yerlerinin keyfini turistler çıkarıyor
YEREL HABERLER Ulu çınar Arap turistlere kaldı Sokağa çıkma ...
Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye daldı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan TIR bariyerleri aşıp, galeriye ...
Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin üzerine yıkıldı
YEREL HABERLER Bursa'da şiddetli rüzgar nedeniyle duvar, otomobilin ...