Valilikten su baskını uyarısı

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Bursa Valiliği, hafta sonu görülebilecek olan sağanak yağışlara karşı, 'su baskını' uyarısında bulundu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Bursa genelinde hafta sonu görülecek olan sağanak yağışların Bursa'nın Kuzeybatı ilçelerinde (Karacabey, Mudanya, Gemlik, Orhangazi) zaman zaman etkisini arttırarak kuvvetli (3060 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir"

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