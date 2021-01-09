Bursa Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BURSA, (DHA)- BURSA Valiliği'nce kentte sağanak beklendiği belirtilerek, olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması için uyarı yapıldı.

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Bursa genelinde hafta sonu görülecek olan sağanak yağışların Bursa'nın Kuzeybatı ilçeleri olan Karacabey, Mudanya, Gemlik ve Orhangazi'de zaman zaman etkisini arttırarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez

2021-01-09 14:00:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.