Kaza yapan motosiklet sürücüsü, `adam yaralama´dan arandığı tespit edilince gözaltına alındı



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA) BURSA´da seyir halindeyken yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen motosikletteki 2 kişi, yaralandı. `Adam yaralama´ suçundan arandığı için tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücüye, motosikletine plaka takmamak ve ehliyetsiz araç kullanmaktan toplam 5 bin 920 TL para cezası uygulandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi´nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Mehmet Şükrü O.´nun (36) direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AGD 197 plakalı motosiklet devrildi. Motosiklet, alt geçidin demir korumalıklarına çarparak, durdu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Mehmet Şükrü O. ve arkasındaki Rıza Aslami (20), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis ekipleri, yaptıkları sorgulamada Mehmet Şükrü O.´nun `adam yaralama´ suçundan arandığını belirledi. Ayrıca Mehmet Şükrü O.´ya motosikletine plaka takmamak suçundan 3 bin 60 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 850 TL olmak üzere toplam 5 bin 920 TL para cezası uygulandı. Mehmet Şükrü O., tedavisinin ardından gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-09 15:22:23



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