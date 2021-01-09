TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 87-80



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Ozan Çakar, Can Mavisu

TOFAŞ: Tomislav Zubcic 5, Berkan Durmaz 8, Semaj Christon 12, Jeremy Simmons 12, Tarik Phillip 14, De Vaughn Akoon Purcell 11, Berk Uğurlu 14, Alihan Demir 2, Muhsin Yaşar 9

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Jamal Jones 15, İsmet Akpınar, Thomas Robinson 4, Erick Green 27, Burak Can Yıldızlı 2, Shannon Evans 20, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel, Thomas Akyazılı, Joshua Colton Owens 4, Erkan Yılmaz 8

1.PERİYOT: 19-25

DEVRE: 39-44

3.PERİYOT: 62-62

ING Basketbol Süper Ligi´nin 16'ncı hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji´ni 87-80 mağlup ederek, ligdeki sekizinci galibiyetini aldı.

Mücadelenin ilk dakikaları oldukça çekişmeli geçerken, televizyon molasına konuk ekibin 11-12´lik üstünlüğü ile gidildi. Eric Green´in üst üste dış atış isabetleriyle skoru 15-20´ye çeken İstanbul ekibi, ilk periyodu da 19-25´lik skor avantajıyla tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başlarken, Eric Green´in hücum potansiyelinden faydalanmaya devam eden Bahçeşehir Koleji, 13'üncü dakika içerisinde farkı çift hanelere yükseltti: 23-33. Bu bölümde pota altından aldığı verimle oyunda kalan TOFAŞ, Phillip´in dış atış isabetiyle farkı 4´e kadar indirdi: 34-38. Soyunma odasına ise, 39-44´lük konuk ekip üstünlüğü ile gidildi.

Dönüşte iyi bir başlangıç yapan konuk ekip, farkı bir anda 12´ye çıkardı: 39-51. Hakemin bu noktada verdiği kararlar üzerine, TOFAŞ Başantrenörü Hakan Demir itirazları sonrasında, 22'nci dakikada aldığı iki kez teknik faul sonrası oyundan atıldı. TOFAŞ bench'ine yönelik hareketleri nedeniyle Bahçeşehir Koleji´nden Jamal Jones da teknik faul aldı.

Hakemlerin kararları üzerine oldukça tansiyonun yükseldiği oyunda, TOFAŞ önemli bir direnç gösterdi. Simmons'un üst üste sayıları sonrası farkı tek hanelere indiren Bursa temsilcisi, sert bir savunma yaparak, rakibe kolay atış şansı tanımadı. Christon´ın da skora katkıları sonrası, son periyoda 62-62´lik eşitlikle girildi.

Son periyoda iyi bir başlangıç yapan TOFAŞ, Akoon Purcell´in dış atış isabetiyle skoru 69-63´e getirdi. Muhsin Yaşar´ın basket-faulü sonrası, iyice rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren Bursa temsilcisi, yaptığı iyi savunma ile de skor avantajını korumasını bildi. Zubcic´in de devreye girmesiyle son anlarda rahat bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, parkeden 87-80 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından TOFAŞ ligdeki sekizinci galibiyetini alırken, Bahçeşehir Koleji ise onuncu kez parkeden mağlup ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2021-01-09 19:36:25



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