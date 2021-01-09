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Bursaspor camiası: ‘Davana sahip çık Bursa’ dedi

İHA

Bursaspor camiası: ‘Davana sahip çık Bursa’ dedi

Bursaspor tribün liderlerinden Selim Kurtulan ve arkadaşlarının, eski kulüp başkanlarına açtığı davanın ilk duruşması 19 Ocak’ta gerçekleşecekken, sosyal medyada ‘Davana sahip çık Bursa’ etiketi Türkiye’de gündemin ilk sırasına yerleşti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’da taraftarlar geçmiş dönemlerde yapılan hatalar için eski başkanların kapısını çalacak. Yeşilbeyazlıların tribün liderlerinden Selim Kurtulan ve arkadaşlarının açtığı davanın ilk duruşması 19 Ocak Salı günü yapılacak. 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde saat 10.00'da yapılacak mahkeme öncesinde Bursaspor camiası sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. ‘Davana sahip çık Bursa’ etiketiyle Türkiye gündemine oturan ve 50 binin üstünde yorum yapılan konunun nasıl çözümleneceği ise merak konusu. Bursaspor taraftarı, bundan sonraki süreçte tüm Bursa’yı kenetlenmeye davet ederken, Selim Kurtulan, “Tüm Bursa arkamızda olsun. Bu mahkeme olumlu sonuçlanırsa Bursaspor'un tüm malvarlıkları geri alınacak, yaklaşık 400 milyon TL borçtan kurtulacak!” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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