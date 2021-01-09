Bursaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

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Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşı karşıya geleceği FraportTAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda 12 Ocak Salı günü saat 15.45’de sahasında FraportTAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yoğun yağış altında gerçekleşen antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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