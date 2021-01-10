Yolda biranda karşılarına domuz sürüsü çıktı Yolda önlerine çıkan domuz sürüsünü görüntülediler

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Bursa'da aracıyla ilerleyen sürücünün önüne domuz sürüsü çıktı. Kaza yapmaktan son anda kurtulan sürücü, o anları saniye saniye görüntüledi.

Eski Mudanya yolunda oğlu Ensar Türker ile ilerleyen Murat Türker, yolda biranda karşılarına domuz sürüsü çıkınca ne yapacağını şaşırdı. Baba ve oğlu kaza yapmaktan kılpayı kurtuldu. Yoldan hızlıca geçip tarlaların içine giren domuz sürüsü kısa sürede gözden kayboldu.

Yolda giderken biranda karşılarına domuz sürüsü çıktığını ifade eden Ensar Türker, "Yolda ilerlerken önümüze domuz sürüsü çıktı. Az daha çarpıp kaza yapacaktık. Buralarda domuz sürüsü sık görülmüyor. İlk defa böyle bir sürüyle karşılaştık" dedi.

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