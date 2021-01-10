(Özel) Kısıtlamada korkuluğu söktü spor kulübüne girdi, ‘arkadaşlardan saklanıyordum’ dedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Kısıtlamada korkuluğu söktü spor kulübüne girdi, ‘arkadaşlardan saklanıyordum’ dedi

İHA

(Özel) Kısıtlamada korkuluğu söktü spor kulübüne girdi, ‘arkadaşlardan saklanıyordum’ dedi

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen genç, spor kompleksinin camındaki korkuluğu sökerek içeri girdi. Polislerce kıskıvrak yakalanan gencin, ‘arkadaşlardan saklanıyordum’ diye bahane üretmesi dikkat çekti.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Spor Kulübünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilen genç, tel örgülü çitlerden atlayarak camlardaki bir korkuluğu söküp içeri girdi. Kayda değer bir şeyler arayan hırsızı görenler, spor kompleksinin yöneticilerine haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı soyunma odalarında kıskıvrak yakaladı. Polisi karşısında gören genç, ağlamaya başladı. "Neden içeriye girdin" sorusuna ‘arkadaşlarımdan kaçıyordum. Buraya saklandım’ diye cevap veren hırsızın bahane üretmesi dikkat çekti.
Gözaltına alınan zanlı, polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) 2500 yıllık mezarlık müze oluyor Gölyazı Nekropol alanı açık hava müzesi oluyor
YEREL HABERLER (Özel) 2500 yıllık mezarlık müze oluyor Gölyazı ...
Yolda biranda karşılarına domuz sürüsü çıktı Yolda önlerine çıkan domuz sürüsünü görüntülediler
YEREL HABERLER Yolda biranda karşılarına domuz sürüsü çıktı Yolda ...
Bursaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü
YEREL HABERLER Bursaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yağmur ...
Bursaspor camiası: ‘Davana sahip çık Bursa’ dedi
YEREL HABERLER Bursaspor camiası: ‘Davana sahip çık Bursa’ dedi
13 bin adet doldurulmuş satışa hazır makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 13 bin adet doldurulmuş satışa hazır makaron ele ...
TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 87-80
YEREL HABERLER TOFAŞ - Bahçeşehir Koleji: 87-80
BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan Bursa Emniyet Müdürü Aslan'a ziyaret BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı: "Güvenliğimiz için hayatları pahasına görev yapan emniyet güçlerinin her daim yanındayız"
YEREL HABERLER BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı'dan Bursa Emniyet ...
Kısıtlamada kaza yapınca yakayı ele verdi Sürücü hem 5 bin lira ceza yedi hem de gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kısıtlamada kaza yapınca yakayı ele verdi Sürücü hem ...
Kaza yapan motosiklet sürücüsü, `adam yaralama´dan arandığı tespit edilince gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kaza yapan motosiklet sürücüsü, `adam yaralama´dan ...
Kereste atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Kereste atölyesinde yangın
Son servisi oldu Otomobilin çarptığı motorlu kurye hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Son servisi oldu Otomobilin çarptığı motorlu kurye ...
Bursa Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
YEREL HABERLER Bursa Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı
Valilikten su baskını uyarısı
YEREL HABERLER Valilikten su baskını uyarısı
Bursaspor altyapısından 26 gol
YEREL HABERLER Bursaspor altyapısından 26 gol
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını ...
Bursa’nın emekli hayvanlar çiftliği
YEREL HABERLER Bursa’nın emekli hayvanlar çiftliği
Geleceğin polisleri bu parkurda yetişiyor
YEREL HABERLER Geleceğin polisleri bu parkurda yetişiyor
Mekke Camii yükseliyor
YEREL HABERLER Mekke Camii yükseliyor
Nilüfer’de 'müzik yaşasın' konserleri başlıyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de 'müzik yaşasın' konserleri başlıyor
'Hanım'ını böbreğiyle hayata bağladı 28 yıllık hayat arkadaşını böbreğiyle hayata bağladı
YEREL HABERLER 'Hanım'ını böbreğiyle hayata bağladı 28 yıllık hayat ...
Mollaarap’ta çözüme doğru Toprak kayması riski yaşanan bölge riskli alan ilân ediliyor
YEREL HABERLER Mollaarap’ta çözüme doğru Toprak kayması riski ...
İnegöl Ket Müzesi 12 yaşında
YEREL HABERLER İnegöl Ket Müzesi 12 yaşında
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken ...
Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi, kısıtlamada ekmek almaya giderken ...