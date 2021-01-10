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(Özel) 2021 Yıldırım’ın yatırım yılı olacak Çevre yolunun altında 100 bin kişi doğalgaza kavuşuyor Gökdere Millet Bahçesi Projesi onaylandı Yiğitler, Kaplıkaya ve Vakıfköy Kent Parkları baharla birlikte açılıyor Cumalıkızık’a 180 dönümlük piknik ve manej alanı

İHA

(Özel) 2021 Yıldırım’ın yatırım yılı olacak Çevre yolunun altında 100 bin kişi doğalgaza kavuşuyor Gökdere Millet Bahçesi Projesi onaylandı Yiğitler, Kaplıkaya ve Vakıfköy Kent Parkları baharla birlikte açılıyor Cumalıkızık’a 180 dönümlük piknik ve manej alanı

"Fen İşleri Yılı" olarak ilan edilen 2020’yi geride bırakan Yıldırım Belediyesi, 2021’i "yatırım yılı" ilan etti. 170 milyon lira borç ödediklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yeni yılla birlikte Yıldırım’da yeni yatırımlar yapacaklarını söyledi. Gürsu, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinden geçen çevre yolunun altında 100 bin kişinin doğalgaza kavuşacağı müjdesini veren Yılmaz, Gökdere Millet Bahçesi Projesi’nin de onaylandığını belirtti. Baharla birlikte birçok mahallede tamamlanan kent parklarının açılışını yapacaklarını da ifade eden Başkan Yılmaz, Bursa’nın ve Yıldırım’ın timsali Cumalıkızık’taki 180 dönümlük piknik alanına yeni bir manej alanı kazandıracaklarını söyledi.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde Fen İşleri Yılı olarak ilan edilen 2020 yılının ilk iki ayında, çevre ve temizlik noktasında yolların asfaltlanması ve yenilenmesi, park ve bahçelerin düzenlenmesi konusunda pek çok çalışma yapılmıştı. Fen İşleri Yılı’nda, 90 bin ton asfalt sokaklarla buluştu. Mart ayında görülen korona virüs vakalarının birdenbire artması belediyenin çalışmalarına yeni bir düzen kazandırdı.
Pandemi sürecinde Belediye olarak üzerlerine düşeni fazlasıyla yapmaya çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geride kalan süreci şu şekilde özetledi:
"Düşkünlerimizin sıcak yemek noktasında yanlarında olduk. Gıda kolileriyle vatandaşlarımıza destek olmaya çalıştık. Denetimlerimizi arttırıp salgını kontrol altında tutmaya gayret ettik. Sokaklarımızın ve kamu alanlarımızın dezenfekte edilmesi konusunda çalışmalar yaptık. Sağlık çalışanlarımızın her daim yanlarında olduk. Hasta yakınları için yaptığımız oteli sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik. Yetmedi, başka oteller kiraladık. Bu otelleri de sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik. Belediye bünyesinde görevli 25 sağlık çalışanı arkadaşımızı filyasyon ekiplerinde görevlendirdik. Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarımızı unutmadık. Pandemi süreci boyunca belirlediğimiz odak noktalarına mama takviyesinde bulunduk. Bütün bu çalışmalarımıza da devam ediyoruz."

Gökdere Millet Bahçesi Projesi onaylandı
Bursa’nın iki millet bahçesinden biri olacak olan Gökdere Boğazı’nı içine alan Gökdere Millet Bahçesi Projesi’nin onaylandığını ve bakanlık tarafından çalışmalara kısa sürede başlanacağını belirten Oktay Yılmaz, Balaban Mesire Alanı ile Yiğitler, Kaplıkaya ve Vakıfköy Kent Parkları’nın da baharla birlikte açılışlarının yapılacağını söyledi. Yılmaz, "Balaban’ı büyük oranda tamamladık. Yiğitler Kent Parkı’nda çalışmalara başladık. Cazibe Merkezi’nin hemen üzerinde bulunan Kaplıkaya Kent Parkımızda revizyona gidiyoruz. Çünkü orada daha önce bir otel yapmak maksadıyla bir kazı yapılmıştı. Büyük bir alanı doldurduk. Şimdi kent parkı ve cazibe merkezi birleşecek şekilde revizyona gidiyoruz. Gökdere Millet Bahçesi ile ilgili projemiz onaylandı. İnşallah bakanlığımız orada kısa sürede çalışmalara başlayacak. Yine mahallelerde yaptığımız parklar var. Büyükşehir Belediyemizin yaptığı parklar var. Vakıfköy Kent Parkı tamamlandı. Baharla birlikte buranın açılışı da gerçekleştirilecek. Yavuzselim Mahallemize 4 dönümlük bir park kazandırdık."

100 bin kişi doğalgaza kavuşacak
2020 yılında bir yandan da diğer projelere devam ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, Yıldırım’ın en önemli gündemi imar meselesiyle ilgili hukukî zeminin güçlenmesi için çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı. İmar Kanunu’nda değişiklik taleplerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a Bursa ziyaretleri sırasında bizzat bildirdiklerini belirten Yılmaz, "Burada yerinde tespitler yaptık. 100 bin kişinin yaşadığı yerde 25 bin hak sahibi vardı. Mülkiyetleri birbirine karışmış durumdaydı. Bir kanun değişikliği gerekiyordu. Bakanlarımız ve milletvekillerimizin desteği ile birlikte bu kanun değişikliği gerçekleşti. Çevre yolu altındaki mahallelerimizde doğalgaz ile ilgili bir talep vardı. Bununla ilgili kanun değişikliği de yine milletvekili ve bakanlarımızın desteği ile geçtiğimiz günlerde TBMM’den geçti. İnşallah 2021 yılında da bunun uygulama sürecini değerlendireceğiz. Yakın çevre yolu altında Gürsu, Osmangazi ve Yıldırım olmak üzere 100 bin kişinin yaşadığı bir bölgeden bahsediyorum. Bunun yaklaşık 50 binlik kısmı Yıldırım’da ikamet etmekte" diye konuştu.

2021 yatırım yılı olacak
Göreve geldiklerinde Yıldırım Belediyesi’nin borcunun 550 milyon lira olduğunu, şu anki borcun ise 380 milyon liraya düştüğünü dile getiren Oktay Yılmaz, "Hamdolsun iyi bir borç ödemişiz. Kalan borcun da daha iyi şartlarda ödenmesi noktasında çalışmalar yaptık. Önümüzdeki yıl ve sonraki yıllar yatırımları daha rahat yapacağımız yıllar olacak inşallah. Şu geldiğimiz noktada kendi öz kaynaklarımızla bu duruma çevirdik. Şunu düşünüyoruz sadece Yıldırım Belediyesi’nin öz kaynaklarını kullanmak değil, devlet kurumlarının ve bakanlıklarımızın Büyükşehir’in de kaynaklarının Yıldırım’da kullanımını sağlamaya gayret ediyoruz. Bu anlamda kaynaklarımızı arttırmış olacağız. Özel sektör ile de yapacağımız iş birliklerini birer kaynak olarak görüp imkanları değerlendireceğiz" dedi.

Tarihi Cumalıkızık’a manej alanı
Bursa denilince ilk akla gelen yerlerden biri olan tarihi Cumalıkızık Köyü ile ilgili projeler geliştirdiklerini belirten Yılmaz, "Cumalıkızık’a bir fotoğrafçı olarak gittiğinizde ve fotoğraf çekmek istediğinizde meydanda bir keşmekeşlik söz konusuydu. Derleyip toparlayalım istedik. Yöresel Ürünler Çarşısı adı altında bir proje çalışmamız var. Oradaki köylülerimiz kendi ürünlerini çok daha iyi şartlarda gelen misafirlerimize ikram etsinler tanıtsınlar istiyoruz. Aynı zamanda otopark probleminizi de çözmek adına böyle bir çalışma var. Bu çalışmayı da büyükşehirle ve ilgili diğer kurumlarla ortaklaşa yürütüyoruz. 2021’de bu projeyi de başlatmış olacağız. Yine Cumalıkızık mesire alanımız var 180 dönümlük bir arazi. Piknik alanlarını da düzenleyip bu alana bir manej alanı kazandıracağız inşallah. O anlamda bölgenin cazibesini arttıracağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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