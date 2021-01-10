Özer Hurmacı, Antalyaspor maçlarını seviyor

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Bursaspor’un tecrübeli ismi Özer Hurmacı, kariyerinde en çok golü, Ziraat Türkiye Kupası’nda salı günü karşılaşacakları FraportTav Antalyaspor’a attı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda salı günü saat 15.45’te oynanacak olan Bursaspor FraportTav Antalyaspor maçı öncesinde gözler Özer Hurmacı’ya çevrildi. Kariyerinde 9 takımda forma giyen 35 yaşındaki futbolcu, maç başına en çok golü Antalyaspor’a attı. Akdeniz ekibine 910 dakika rakip olan Özer, ağları 4 kez havalandırdı. Özer Hurmacı’nın 4 gol attığı bir başka ekip ise mevcut takımı Bursaspor oldu. Tecrübeli krampon, bin 234 dakika rakip olduğu yeşilbeyazlı takıma da aynı sayıda gol attı.

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er’in, görev vermesi halinde salı günkü maçta sahaya çıkacak olan Özer Hurmacı, bu sezon 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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