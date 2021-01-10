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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de alt yapı hamlesi sürüyor

İHA

Karacabey’de alt yapı hamlesi sürüyor

Bursa’nın Karacabey ilçesinde 226 kilometrelik içme suyu hattının yenilenmesini içeren ve su kalitesini arttırmayı hedefleyen projede çalışma tüm hızıyla sürüyor. Karacabey’de altyapı sorununu bitirecek hamlelerin devam ettiğini anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Karacabey Belediyesi olarak aldığımız görevi en iyi şekilde yerine getirmenin derdi ve hesabı içerisindeyiz” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Karacabey’de başlattığı ilçe tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İlçenin içme suyu ve iletim hatlarının baştan aşağıya değiştirilmesini, kayıpkaçak oranını azaltmayı ve su kalitesini artırmayı hedefleyen projenin, 600 günde bitirilmesi planlanırken yüzde 16’lık kısmı tamamlandı.
Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti Karacabey İlçe Başkanı Erdem İşcan ile birlikte çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, iş makinesini kullanarak içme suyu hattı borusunu yuvasına yerleştirdi. Karacabey'de altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyleyen Başkan Aktaş, yaklaşık 5 ay önce yapılan törende 800 günlük çalışmayı 600 günde bitirme sözü verdiklerini hatırlattı. İçme suyu hattı çalışmalarının yüzde 16 civarına ulaştığını belirten Başkan Aktaş, “Çalışmalar ara vermeden tüm hızıyla devam ediyor. Destek ve katkılarından dolayı Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’a, sabırlarından ötürü vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Öte yandan altyapı çalışmalarını tamamen bitirecek olan kanalizasyon ve yağmursuyu ihalesi artık gün sayıyor. 7580 milyondan daha büyük bir çalışma olacak. Hem Yeniköy hem de Karacabey merkezde arıtma tesisi var. Topladığımız bu kanalizasyon sularını arıtmamız, Karacabey derelerini asla kirletmememiz ve pırıl pırıl suları ortaya çıkarmamız gerekiyor. Bunun için iki ayrı ihale hemen ardından yapılacak. Onların da yaklaşık değerleri 85 milyon civarında” dedi.
Kültür Merkezi’nin ihalesi için bir ay içerisinde gün verileceğini ve bir yıl içerisinde bitirileceğini anlatan Başkan Aktaş, Karacabey’in 100 bin nüfusu zorlayan ve hızla gelişen bir ilçe olduğunu hatırlatarak yapılan yatırımlarla birkaç sene içerisinde değişimi herkesin hissedeceğini belirtti. Başkan Aktaş, “Hem Büyükşehir Belediyesi hem de Karacabey Belediyesi olarak aldığımız görevi en iyi şekilde yerine getirmenin derdi ve hesabı içerisindeyiz. Yapılan çalışmalar hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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