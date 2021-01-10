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Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı Önce şoförle, sonra yolcularla tartışınca devreye polis girdi

İHA

Kadın yolcu ortalığı birbirine kattı Önce şoförle, sonra yolcularla tartışınca devreye polis girdi

Bursa'dan Ankara'ya giden yolcu ile otobüs şoförü arasında yaşanan tartışmada ortalık karıştı. Otogarda durdurulan otobüs şoförü ve yolcular kadından şikayetçi oldu. Polisin devreye girmesiyle olay tatlıya bağlandı ancak kadının ön tarafta oturan yolcuya "İnşallah otobüsün ön camı patlar yüzün paramparça olur" sözleri kan dondurdu.
Edinilen bilgilere göre, Bursa'dan bir firmadan bilet alarak Ankara'ya giden N.P isimli kadın 7 numaralı koltuğa bilet aldı. Ancak kadın kendi numarası yerine en ön koltuğa oturdu. Uyarı ve ikazlara rağmen kadın kendi yerine geçmedi. Bursa'dan otobüs yola çıktığı sırada N.P isimli yolcu otobüs sürücüsü Z.P ile iddiaya göre yüksek müzik sesi nedeniyle tartışmaya başladı. Sürücü müziğin sesinin kısık olduğunu belirterek yoluna devam etti. Kadın yolcu bu kez de otobüsün sigortasının olmadığı ve ön camının çatlak olması nedeniyle böyle gidemeyeceğini söyleyerek, yol boyu sürücü ile otobüsteki diğer yolcularla tartışmaya devam etti. Bunun üzerine sürücü durumu kendi firmasına ve polise haber verdi. İhbar üzerine polis otobüsü otogarda beklemeye başladı. Otobüs otogara girince sürücü durumu polislere anlattı. Kadın yolcu ise sürücünün yalan söylediğini belirterek, müziğin sesinin yüksek olduğunu ve rahatsız olduğu söylediğini ancak sürücünün kendisine bağırıp çağırdığını ileri sürdü. Kadın yolcu ile sürücü arasında tartışma otogarda devam etti. Olaya el koyan polis, kadın yolcuyu uyararak kendi yerine geçmesini istedi. Bu sırada N.P'nin otobüste bulunan bir diğer yolcuyla tartışması tansiyonu yükselti. Sonunda ikna olan kadın kendi yerine geçmeyi kabul etti. Ancak yerine geçerken söylediği sözleri kan dondurdu. Tartıştığı kadın yolcuya "İnşallah o çatlak cam patlar yüzün paramparça olur" diyen N.P.'yi polis bir kez daha uyararak, böyle devam etmesi durumunda biletinin iptal olacağını, yolculuk boyunca kimseye karışmaması ve tartışmaması konusunda ikaz etti. Otobüs daha sonra yoluna devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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