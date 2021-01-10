Bursaspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşacağı FraportTAV Antalyaspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlı takım, idmanın büyük bölümünde tam sahada çift kale maç yaptı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda sahasında FraportTAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile sürdürdü. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, pasçalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde tamsahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile sürdürecek.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak olan BursasporAntalyaspor karşılaşması 12 Ocak Salı günü saat 15.45’de başlayacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.