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Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Bursa Orhangazi Nadır Deresi’nde ıslah çalışmaları tamamlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bursa’ya yaptığı yatırımlarla Bursa’nın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşları içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bursa’da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bursa’da yapımında sona gelinen Orhangazi Nadır Deresi ıslahı işi hakkında yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Orhangazi Nadır Deresi ıslahı kapsamında yürütülen çalışmaları tamamladık. Çalışmaların tamamlanmasıyla Bursa Orhangazi ilçemizin taşkın riski azaltılmış oldu. İş kapsamında çift taraflı bin 200 metre beton duvar ve 4 adet köprü imalatları bitirilerek fiziki olarak yüzde 100 gerçekleşme sağlanmış olup, çalışmalar tamamlanmıştır. Orhangazi ilçemize hayırlı olsun” dedi.

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