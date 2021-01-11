Köpeklerin drone ile imtihanı

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Bursa’da sevimli köpekelerin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.

Bursa’nın Büyükorhan ve Osmangazi ilçelerinde ilk kez drone gören köpekler şaşırdı.

Drone hareketlerine göre onu takip eden köpekler cihaz hızlandığında peşinden koşturarak yakalamaya çalıştı. O anlar kameralar tarafından kaydedildi.

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