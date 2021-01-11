Bursaspor-Antalyaspor maçını hakem Yasin Kol yönetecek

Bursaspor’un, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın saat 15.45’de oynayacağı FraportTAV Antalyaspor maçını Trabzon Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yasin Kol yönetecek. Genç hakem yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanan yeşil beyazlı takım, karşılaşmaları hiç 11 kişi ile tamamlayamadı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda görev yapacak hakemler belli oldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre BursasporFraportTAV Antalyaspor maçını, Trabzon Bölgesi Üst Klasman Hakemi Yasin Kol yönetecek. Kol’un yardımcılığını Mehmet Şahan Yılmaz ve Utku Tunavelioğlu yapacak. Bugüne kadar hakem Yasin Kol yönetiminde çıktığı 2 maçı da kazanan Bursaspor, karşılaşmaların her ikisinde de sahayı 10 kişi terk etti. Genç hakem, yeşil beyazlı takımın 1 yıl sonra tekrar maçını yönetecek. Yasin Kol’un hakemliğinde 1 maça çıkan Antalyaspor ise sahadan galibiyetle ayrıldı.

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