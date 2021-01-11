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`Yorgun mermi´ cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor(2)

DHA

`Yorgun mermi´ cinayetleri, lazer teknolojisiyle çözülüyor(2)


Lazer teknelojisiyle çözülen cinayetlerden birisi de Bursa'da 2019 yılında meydana geldi: Ekiplerin çalışması sonucu Bursa´da 2019 yılının Haziran ayında, çay bahçesinde oturduğu esnada sırtına isabet eden yorgun mermi sonucu Milayim Hastürk (47) hayatını kaybetti. Eren Barış Yüksel de (17) yaralandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, lazer teknolojisinin yardımıyla mermilerin çıktığı tabancayı Ozan Keskin´in (26) ateşlediği tespit edildi. Keskin'e 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası  verilmişti.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN-Huzeyfe ÖZDEMİR
2021-01-11 11:07:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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