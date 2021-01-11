Bursa’nın en eski camii ilk günkü ihtişamına kavuşuyor Orhan Camii eski günlerine dönmek için gün sayıyor

Bursa’nın en eski mabedi Orhan Camii’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. 5 aydır süren restorasyon çalışmalarından sonra Orhan Camii, ilk günkü ihtişamına kavuşmak ve tekrar ibadete açılmak için gün sayıyor.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yer alan ve Orhan Gazi tarafından 1339'da yaptırılan cami, kitabesinde yazılana göre, 1413'te Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından tahrip edilip, 1417'de Çelebi Mehmet tarafından onarıldı. Zaman içerisinde onarılan ve restore edilen cami 5 ay önce yeniden restorasyona alındı. Cami, kKoruma kurulu onayıyla 682 yıl önceki ihtişamına kavuşacak. Restorasyon çalışmalarının koruma kurulu onayından geçerek yapıldığını belirten restorasyon uzmanı Ramazan Uslu, “Orhan Camii 682 yıllık bir eser. İnşallah biz bu eserin restorasyonunu tamamladığımızda ilk yapıldığı haline en uygun şekilde restore etmiş olacağız ve tarih tekrardan canlanmış olacak. Yapılan restorasyon çalışmaları, koruma kurulunun restorasyon projesinde onaylamış olduğu üzere ve Vakıfların kontrollerince tecrübeli ustalarımız tarafından aslına uygun şekilde onarılıyor. Bu onarım bittikten sonra inşallah 680 yıl önceki ihtişamına kavuşmuş olacak” dedi.

Restorasyon çalışmalarına aralıksız devam eden ekipler, camiyi eski ihtişamına kavuşturmak için özenle çalışıyor. Restorasyonda bilinmeyenleri ortaya çıkardıklarını belirten Ramazan Uslu, “Restorasyon projesi 5 aydan beri devam ediyor. Restorasyonda minarenin şerefeden yukarısında orijinal olmayan taşlar söküldü, yerine aslına uygun taşlar yerleştirildi. Üzerine de ahşap kurşun külah yerleştirildi. Bunun yanında bahçede bulunan beton şadırvan yıkılıyor. Restorasyon doğrultusunda ahşap olarak orijinal halinde yeniden yapılacak. Dış cephedeki derz onarımlarımız tamamlandı. Duvarlarda oluşan çatlaklar enjeksiyon harçlarıyla dolduruldu. Son cemaat kısmında bulunan yüksek kaldırım orijinal seviyesine düşürülecek. İçeride kalem işçiliği, temizlik çalışmaları tamamlanıp, boya badana işlerinden sonra çevre düzenlemesi yapılarak ramazan bayramına yetiştireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.