İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz: "Tarama ile serviks kanserine karşı tedbir alın"

Rahim ağzı kanserinin erken teşhis ile tedavisinin yüzde yüz mümkün olduğunu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

131 Ocak Serviks Kanseri Ayı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, rahim ağzı kanserinin HPV ile ilişkili olan en yaygın hastalık olduğu bilgisini verdi. Neredeyse tüm rahim ağzı kanserlerinin HPV enfeksiyonu sebebiyle geliştiğini dile getiren Dr. Yavuzyılmaz, “HPV’nin tespiti, erken dönemde rahim ağzındaki kanser öncülü değişikliklere işaret ederek, kanser teşhisini kolaylaştırmaktadır. Günümüzde rahim ağzı kanserini önlemeye veya erken bulmaya yardımcı olmak üzere geliştirilmiş iki tarama testi yaygın şekilde kullanılmaktadır” dedi.

Türkiye’de uygulanan Ulusal Kanser Tarama Programı’na göre, tarama standartları doğrultusunda 3065 yaş aralığındaki kadınlara her 5 yılda bir HPV ve Pap Testi uygulandığını vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Pozitif olgular teşhis merkezlerimize ileri tetkik için gönderilmektedir. Rahim ağzı kanseri taramaları ücretsiz olarak Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezlerinde, Aile Sağlığı Merkezlerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde ve Sağlıklı Hayat Merkezlerinde yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Dr.Yavuzyılmaz son olarak, Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu COVID19 Pandemisinde Enfeksiyon Kontrol Önlemleri Rehberi doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınarak, kanser taramalarının devam ettiğini söyledi.

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