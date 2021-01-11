Saçları korona değil stres döküyor

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, korona virüsün kişide hem psikolojik hem de fiziksel stres oluşturduğu için enfeksiyonu atlattıktan bir kaç ay sonra değişik seviyelerde saç dökülmesi olabileceğini söyledi.

Covid19 salgınının başlangıcından itibaren saç dökülmesi ile başvuran hasta sayısında artış olduğunu belirten Bursa Medicana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı, “Özellikle basında çıkan bazı haberler sebebiyle hastalığın çok ciddi saç dökülmesine sebep olduğu gibi görüşler öne sürülmektedir. Ancak bunu destekleyen bilimsel kanıtlar mevcut değildir. Normal sağlıklı bir bireyde günde ortalama 100 adet saç teli dökülmesi normal kabul edilir. Telojen Effluivum denen geçici saç dökülmesi psikolojik stres oluşturan olaylar, ağır bir ameliyat, ağır bir fiziksel travma, yüksek ateşli hastalıklar gibi durumlardan sonra ortaya çıkabilir. Bu kişilerde saçlar 69 ay içinde tekrar uzar ve kişi normale döner. Korona virüs enfeksiyonu da kişide hem psikolojik hem de fiziksel stres oluşturduğu için enfeksiyonu atlattıktan bir kaç ay sonra değişik seviyelerde dökülme olabilir. Bu dökülme belli bir noktada durur ve saçlar tekrar uzamaya başlar ve kişi belli bir süre sonunda tekrar sağlıklı saçlara kavuşur” dedi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ümit Bostancı saç dökülmesine sebep olabilecek diğer sebepleri ise şu şekilde sıraladı;

“Demir eksikliği, tiroid bozuklukları, bazı ilaçlar, proteinden fakir beslenme, sıkı bir diyet ile aşırı kilo kaybı, vitamin eksiklikleri ve hormon bozuklukları eğer ciddi bir saç dökülmelerine sebep oluyorsa, mutlaka profesyonel destek alın.”

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