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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nijerya fırsatları Bursalı iş adamlarına anlatıldı

İHA

Nijerya fırsatları Bursalı iş adamlarına anlatıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen webinarda Nijerya’da ticaret ve yatırım yapmak isteyen iş insanlarına tavsiyelerde bulunan Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, “Nijerya’da başarılı olmak için Nijerya’da bulunmak gerekiyor. Nijerya’da yerleşik olmak, bu ülkede başarının anahtarı” dedi.
BTSO tarafından, iş dünyasının Kovid19 salgınının küresel pazarlardaki seyri ve yeni normalde yatırım ve ticaret fırsatları hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen webinar programları 2021 yılında da devam ediyor. Küresel Fuar Acentesi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri işbirliğinde geçtiğimiz yıl Birleşik Krallık’tan Rusya’ya, Fas’tan Kanada’ya kadar potansiyel pazarlara yönelik 29 ayrı webinar düzenleyen BTSO, üyelerini büyükelçi, ticaret müşavirleri ve ticaret ataşeleri ile sanal ortamda bir araya getirdi. Yeni yıldaki ilk webinar programı ise Afrika’nın en büyük ekonomilerinden Nijerya pazarı gündemi ile gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener’in moderatörlüğünde düzenlenen ‘Nijerya Pazarı ve Ticaret Fırsatları’ webinarına Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Abuja Ticaret Müşaviri Onur Akgül, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Taşdemir, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) TürkiyeNijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel ve Tevfik Demirel katıldı.
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türk girişimcileri için önemli bir pazar olan Nijerya’nın Ticaret Bakanlığı’nın 2021 yılı için belirlediği öncelikli ülkelerden biri olduğunu söyledi. Bursa ile Nijerya arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında 10,6 milyon dolara ulaştığını kaydeden Şener, Nijerya’ya ihracat gerçekleştiren 83 Bursa firmasının bulunduğunu ifade etti.
“Nijerya salgından en fazla etkilenen ekonomiler arasında”
Türkiye’nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren, Nijerya’nın Kovid19 salgınından en çok etkilenen ekonomilerin başında geldiğini söyledi. Salgınla birlikte küresel alanda petrol fiyatlarının düştüğünü belirten Büyükelçi Ulueren, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı olan Nijerya’nın bu gelişmelerden olumsuz etkilendiğini kaydetti. Ülkede önemli bir döviz sıkıntısı yaşandığını ifade eden Ulueren, “Nijeryalı üreticiler hammadde ve ara malı satın alacak döviz bulamıyor. IMF ve Dünya Bankası’ndan alınan kredi desteği ile ekonomide toparlanma hedefleniyor. Salgının sona ermesi ile birlikte petrol fiyatları yeniden artacak. Zaman içerisinde Nijerya’nın her zamanki güçlü potansiyeline kavuşmasını bekliyoruz” dedi.
Nijerya’da ticaret ve yatırım yapmak isteyen iş insanlarına tavsiyelerde bulunan Büyükelçi Ulueren, “Nijerya’da başarılı olmak için Nijerya’da bulunmak gerekiyor. Firmalarımız burada yerel bir ortakla birlikte hareket edebilirler. Bununla birlikte burada sadece Bursa değil bütün Türk üreticilerinin ürünlerini sergileyebileceği daimi bir Türkiye pavyonu kurulabilir. Çin’in uyguladığı ve çok faydalı olan bu çalışmayı Nijerya’da hayata geçirebiliriz. Türk ürünlerinin Nijerya’daki kalite algısı çok yüksek. Nijerya’da yerleşik olmak burada başarının anahtarı konumunda” diye konuştu.
Dünyanın en büyük 12. petrol üreticisi
Türkiye'nin Abuja Ticaret Müşaviri Onur Akgül, yaptığı sunumda Türkiye ile Nijerya arasındaki ekonomik ilişkiler hakkında bilgiler verdi. Nijerya’nın dünyanın en büyük 12. petrol üreticisi, 8. büyük ihracatçısı ve ispatlanmış rezerv anlamında 10. büyük ülkesi olduğunu söyleyen Akgül, ülkenin 53 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık 45 milyar dolarını petrol ve doğal gazın oluşturduğunu kaydetti.
TÜİK verilerine göre Türkiye ve Nijerya arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında 725 milyon dolar seviyesine ulaştığını ifade eden Akgül, Türkiye’nin Nijerya’dan en fazla susam tohumu, kakao, kakao yağı ve odun kömürü ithal ettiği bilgisini verdi.
Nijerya’da Kovid19 salgını ile birlikte tıbbi ekipman ürünlerinde ithalat vergilerinin askıya alındığını söyleyen Akgül, bu alanda ihracatın artabileceğini dile getirdi. Hafif sanayi sektörü, tekstil ekipmanları, beyaz eşya, elektronik, bilişim, ambalajlama/paketleme ve enerji sektörlerinin ülkede yatırım açısından öncelikli sektörlerin başında geldiğini söyleyen Akgül, “Nijerya’da bu yıl otomotiv sektöründe ithal vergilerin yüzde 35’ten yüzde 5’e düşürülmesi yönünde bir çalışma yapılıyor. Nijerya’da kayıtlı 11 milyon araç var. 200 milyon nüfusa göre araç sayısı ülkede çok düşük. Bu da ciddi bir araç ihtiyacı anlamına geliyor. Ülkede otomotiv ve otomotiv yan sanayii sektöründeki fırsatları da takip etmekte fayda var” diye konuştu.
DEİK TürkiyeNijerya İş Konseyi Başkanı Hakan Özel, Nijerya’nın 200 milyonu aşkın nüfusuyla Afrika’nın en büyük pazarları arasında yer aldığını söyledi. Genç bir nüfusa sahip olan Nijerya’nın ihtiyaçlarını büyük ölçüde ithalatla karşıladığını kaydeden Özel, “Nijerya’da 1999 yılından bu yana ticaret yapıyoruz. Birçok sektörde yatırımlarımız var. Salça fabrikası ve kereste fabrikası kurduk, mangal kömürü ve susam ihracatı yapıyoruz. Nijerya’da ticaretin hep içinde olduk. Biraz zor öğrendik ama şu anda büyük bir tecrübeye sahibiz. DEİK çatısı altında yaptığımız çalışmalarla, Nijerya’da iş yapmak isteyen Türk firmalara rehberlik etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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