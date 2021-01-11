Bursa' da oto lastikçide çıkan yangın korkuttu(1)

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Bursa´nın merkez Osmangazi ilçesindeki bir oto lastikçide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek, yandaki 2 dükkana daha sıçradı. Dumanlar kentin birçok noktasından görüldü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.DHA-Gündem Türkiye-Bursa

2021-01-11 13:47:44



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