Blokzincir eğitim serisinin ilkinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyeleri ile online olarak buluşan Stratejik Yönetim Danışmanı, ABD Merkez Bankası Fed Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz, Türkiye'yi blokzincir dostu bir ülkeye çevirebiliriz. Sermaye ve akıl oraya doğru gidiyor" dedi.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) üyelerini dijital dünyaya hazırlıyor. Blokzincir ve kripto paralar ile ilgili üç saat süren ilk eğitim gerçekleştirildi. DOSABSİAD üyeleri ile online olarak buluşan Stratejik Yönetim Danışmanı, ABD Merkez Bankası Fed Eski Araştırma Direktörü Erkin Şahinöz'ü Blokzincir Uygulamaları, Kripto Paralar, Merkeziyetsiz Finans (DEFİ) Uygulamaları ve Borsa konularında bilgiler verdi. Üç saat süren eğitimde üyeler , Blokzincir ve kripto paralar ile ilgili önemli bilgiler edinirken, eğitim sırasında da yatırımlarını gerçekleştirdi.

Pandeminin başladığı ilk günden itibaren üyeleri bilgilendirmek için çalışmalara başladıklarını hatırlatan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, bu anlamda konusunda uzman kişileri online toplantılar ile üyelerle buluşturduklarını ifade etti. Pandemi sonrasında dünyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını, yeni trendlere ayak uyduranların ayakta kalacaklarını söyleyen Çevikel, "Yatırım araçlarından, üretim şekillerine kadar bir değişim yaşıyoruz. Bugün dünya kripto parayı konuşuyor, Endüstri 5.0'ı konuşuyor. Bizler de hem kendimizi, hem de üyelerimizi bu anlamda geleceğe taşımak için yeni bir içerikle üyelerimizi buluşturuyoruz. Bu anlamda başlattığımız blokzincir eğitimlerimizin ilkini gerçekleştirdik. Üyelerimiz eğitim sırasında yatırmalarına başladı. Dijital dünya ve yeni teknolojiler ile ilgili uzman isimlerle buluşmaya devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmayıp davetimizi kabil eden Erkin Şahinöz'e, verdiği bilgiler için teşekkür ediyorum" dedi.

Genel ekonomi ile konuşmasına başlayan Erkin Şahinöz, dünya piyasalarında şu anda coşku olduğunu, bunun da piyasaların aşıya endeksli olmasından kaynaklandığını ifade etti. Piyasaların hangi ülke kaç tane aşı getirdi, kaç kişi aşı yaptı istatistikleri üzerinden gittiğini kaydeden Şahinöz, “Dolayısıyla müthiş bir iyimserlik var. Küresel ekonomi büyüyor. V tipi bir büyüme var. Hatta virüs öncesinden daha hızlı büyüyor. Finansal piyasalarda 2021yılında yeni rekorlar kırılabilir. Türk borsası için de geçerli” açıklamasında bulundu.

Çin, son 8 yılın en büyük büyümesini yaşıyor

Hizmet sektöründe önemli bir büyüme yaşandığını belirten Şahinöz, “Amerika ve Çin’deki hizmet sektöründeki büyüme dünyayı da etkiliyor. Avrupa hizmet sektöründe biraz geriden geliyor. Onun da sebebi alınan tedbirler” diye konuştu. Çin’in son 8 yılın en büyük büyümesini yaşadığının altını çizen Erkin Şahinöz, “Çin zincirinden boşalmış olarak geliyor” hatırlatmasında bulundu.

Türkiye’nin büyümede biraz ayrıştığını kaydeden Erkin Şahinöz, “Türkiye büyüyor, ama yavaş büyüyor. Önümüzdeki 3 aya baktığımızda büyüme devam edecek. Nisan’dan sonra hizmet sektöründe önemli bir büyüme bekliyorum. Bunun aşı ile de ilgilisi yok. Kısıtlamalar kalkacak. Tamamen algı meselesi” dedi.

Bu süreçte kripto paraların ayrı bir öykü yazdığını ifade eden Şahinöz, “Şu anda piyasada 8 bin tane kripto para çeşidi var. Aslında bir kripto para rallisi demiyorum buna, Bitcoin rallisi diyorum. Kurumsal talep, yani artık Erkin Şahinöz, Murat Bey almıyor. JP Morgan, Black Rock alıyor. Dolayısıyla bu kurumsal talep yüzünden zaten Bitcoin bu kadar düzeltmesiz yükseliş yaşadı. Bitcoin sadece ödeme sağlıyor, fakat dünyanın en güvenilir kripto parası. Ether, bin 300 dolarlarda. Hala hak ettiği yerde değil. Bence Ether dünyanın en muhteşem kripto parası. Bir kere koşullu ödeme özelliği sağlıyor. Ticaret için en uygun kripto para birimi. Kurucusu Vitalik Buterin, çıkarken bir hata yaptı, arzını sınırsız yaptı. Arzı sınırsız olunca bir şeyin prim kabiliyeti de yükselmiyor. Ama yaptıkları şey çok özel. Daha bir sürü kripto para var. Gelecek olanlar var. Onları kaçırmamamız lazım. Kripto para hikayesi daha çok milyarder yaratmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Sermaye ve akıl blokzincir dostu ülkelere kayıyor

Son 6 yılının kripto para konuları ile geçtiğini hatırlatan Erkin Şahinöz, “Bunun beş yılı eğitim ve ne yapabiliriz olarak geçti. Son bir yıldır artık sahada yapıyoruz. İş somuta geldi. Burada benim bir tek arzum devletin bizlere destek olması. Buna uygun bir ekosistem yaratması. Mevzuatta olmayan yerlerden dolanarak bu işi yapmak yerine ülkemizi blokzincir dostu bir ülkeye çevirebiliriz. İsviçre bu konuda erken davrandı. Dünyanın en kripto para dostu ekonomisini, ekosistemini yaratıyor. Dolayısıyla sermaye ve akıl oraya doğru gidiyor. Bu işle uğraşan dünyada önemli sayıda zeka var. Bu insanları ülkesine çekiyor. Potansiyel yatırımcıyı da ülkesine çekiyor. Bizim de burada buna olanak sağlamamız lazım. Türkiye’de blokzincir tarafından münferit projeler var” dedi.

Kripto paraya yatırım yapmak isteyenlere küçük tüyolar da veren Şahinöz, “Kripto paraya yatırım yaparken bakmanız gereken üç konu var. Hız, ölçeklenebilir olması ve güvenli olması. Bu özellikle önemli. Kripto paraya yatırım yapıyorsanız, borsada değil cüzdanda tutun” dedi.

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