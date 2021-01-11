Mahmudiye Mahallesine 60 araçlık otopark kazandırılıyor

İnegöl Belediyesi, Mahmudiye Mahallesi Destegül Sokağına 60 araçlık otopark kazandırıyor.

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle mahalle aralarında yeni otoparklar oluşturma anlamında hummalı bir çalışa yürütüyor. Bu kapsamda Mahmudiye Mahallesi Destegül Sokağında 60 araçlık otopark çalışması sürüyor.

Destegül Sokağı üzerinde 4530 metrekare proje uygulama alanında yapılan düzenlemeyle; 3260 metrekarelik yeşil alan etrafında 60 araç kapasiteli 750 metrekare otopark oluşturuluyor. Geçtiğimiz hafta başlayan çalışma kapsamında otopark ve tretuvar alanı sert zemin uygulaması renkli parke taş ile yapılırken, ayrıca mevcut bitkiler de korunarak yeşillendirme çalışmaları alanının tüm kısımlarında tamamlandı. Koruluk alandaki ağaçlara göre koruluğun son şekli verildi. Vatandaşların kullanımına açık kalacak şekilde panel çit ile çevrelenecek koruluk, etrafındaki otopark alanının yanı sıra bölgenin yeni yaşam alanı olacak.

Devam eden koruluk etrafı düzenleme çalışmasını Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, beraberindeki meclis üyeleri ve AK Partili yöneticilerle birlikte yerinde inceledi. Dülger, inceleme sonrası proje hakkında bilgiler de verdi. Çalışmanın hayırlı olması temennisinde bulunan Fevzi Dülger, uygulamanın en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

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