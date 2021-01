Bursaspor eski Başkanı Ali Ay: “1 lira dahi almadım”

Kendisiyle ilgili son zamanlarda çıkan iddialarla ilgili açıklama yapan Bursaspor’un eski başkanı Ali Ay, “Ben görev süremin ardından Bursaspor Kulübü’nden söz konusu temlikler veya başka bir yolla 1 lira dahi almadım. Onun aksine her fırsatta yardımcı olmak için elimden gelen ne varsa yapmaya devam ettim” dedi.

Bursaspor’un eski başkanı Ali Ay, kendisiyle alakalı iddiaları cevapladı. Ali Ay, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Son dönemlerde gerek yazılı ve görsel medya, gerekse sosyal medyada şahsımla ilgili yer alan ifadelerin ardından bu açıklamayı yapma ve kamuoyunu bilgilendirme zorunluluğu tarafımca kaçınılmaz olmuştur. “Türkiye’nin en büyük şehir kulübü” olan Bursaspor'umuzda yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyorum. Öncelikle tüm olumsuzluklara karşın bu sezon sahada gösterdikleri mücadele nedeniyle genç oyuncu kadromuzu ve teknik heyetimizi tebrik eder, bu mücadelenin ligin ikinci yarısında da süreceğine olan inancımı belirtmek isterim. Bursasporluluk ruhu ile sahada gösterdikleri mücadeleleriyle övündüğümüz bu evlatlarımızın kazanılmasında görevde bulunduğumuz süreçte büyük emekleri olan başta yönetici arkadaşlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kulübümüzde zor bir sürecin yaşandığı herkes tarafından bilinmekte olup, söz konusu bu süreç de ancak ve ancak birlik ve beraberlikle atlatılabilecektir. Onur ve gururla taşıdığım Bursaspor Kulübü Başkanlığı görevim süresince her fırsatta kentte bu birlik ve beraberliğe işaret ettim. Maalesef gerek görevde bulunduğum süreç , gerekse ondan sonraki süreç gösterdi ki ‘’dedikodu ve kaos’’ ile beslenen, ‘’iftira’’ ile yaşamayı alışkanlık haline getiren bazı kesimler, her geçen gün yalanlarına yalan ekleyip itibarsızlaştırma konusundaki hünerlerini sergilemeyi sürdürmeye devam ediyor. Son günlerde, kulübe yapılan ödemelerin tarafımca konulan temliklere gittiği yönünde dedikodular üretilmeye başlandı. Sırf ‘’Ali Ay ve yönetimi itibarsızlaştırılsın’’ diye çıkarılan bu tür yalanlar, sadece belirli kişiler tarafından günü kurtarma ve gündem değiştirmeye yöneliktir. Ben görev süremin ardından Bursaspor Kulübü’nden söz konusu iddia edilen temlikler veya başka bir yolla 1 lira dahi almadım. Onun aksine her fırsatta yardımcı olmak adına elimden gelen ne varsa yapmaya devam ettim. Hatta bir önceki yönetimin kulüp hesaplarına gelen paraları kullanabilmesi için kendilerine de gerekli her türlü yardımda bulundum. Bugüne kadar sadece kulüp üzerinde olumsuz hava estirilmemesi için sessiz kalmayı tercih ettim. Ancak gelinen süreç yine gösterdi ki sessiz kaldıkça yalan ve iftiralar daha yüksek sesle çıkmaya başladı. Öncelikle 3.5 yıllık görev süremde şunu net belirtebilirim ki ‘Bursaspor un menfaatlerine ter düşecek yanlışım asla olmadı’’ Bunu defalarca da dile getirdim. Sportif anlamda istenilen başarıyı maalesef yakalayamadım. Ancak Bursaspor’un mali sürdürülebilirliğini sağlamak adına kendi işlerimi de riske atma pahasına mücadele etmekten ve maddi destek vermekten vazgeçmedim. Bursaspor tarihinin en fazla maddÎ desteğiNİ sağlayan bir başkanı olmama RAĞMEN sadece sportif başarısızlıktan dolayı yalan ve iftiralara maruz bırakıldım. Görev sürem boyunca 3 kez bağımsız denetleme şirketleri tarafından kulüp hesaplarını denetlettim. Ayrıca genel kurulda seçimle göreve gelen bağımsız denetleme kurulu ile omuz omuza görev yaptık. Onların talep ettikleri her evrak ve bilgiyi kendileriyle paylaştık. Her mali genel kurulda da gereken bilgiler kendileri tarafından üyelerimize sunuldu. Bu söz konusu belgeler ve dokümanlar kulüpte bulunuyor. Böyle bir şeffaf ortamda hala birileri art niyetli konuşabiliyor, yalan ve iftiralarına acımazsızca devam ediyor. Dönemimizle alakalı hakkımızda çıkarılan asılsız iddialarla ilgili tüm soruların yanıtlarını her platforma rahatlıkla verdim. Bununla ilgili tarafıma yöneltilecek her soruya da yine aynı rahatlıkla yanıt verebilirim. Benim kimseye verilemeyecek hesabım yok. Zaman, yalan ve iftiralarla sun'i gündem oluşturup suçu olmayan insanları zan altında bırakma dönemi değil. Zaman, bu genç kadroya ve teknik heyete destek olup, maaşlarını ve primlerini gününde ödeyebilecek imkanlar oluşturmak ve takımı hak ettiği Süper Lig’e taşımak için mücadele gösterme dönemi olmalıdır. Bu süreçte de Ali Ay olarak üzerime düşen bir görev olursa seve seve içinde bulunacağımın da kamuoyu tarafından bilinmesini isterim. Saygılarımla.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.