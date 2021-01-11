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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Limak Enerji Balıkesir'i ağaçlandıracak

İHA

Limak Enerji Balıkesir'i ağaçlandıracak

Limak Enerji’nin fatura ve abonelik işlemlerinde kullanılan kâğıtların doğaya yeniden kazandırılması için başlattığı “Yeşil Dönüşüm Ormanları” Projesinin üçüncü etabı Balıkesir’de hayata geçti. Balıkesir’in Avşa Adası’nda 1000 fidanlık orman oluşturan şirket, bölgenin yeşil alan miktarının artmasına katkı sağlarken, ekolojik dengeyi de koruyacak. Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi, Çanakkale ve Bursa’nın ardından şimdi de Balıkesir’de kök salacak.
Her yıl 1000 ağaç kazandırılıyor
Limak Enerji tarafından geçtiğimiz iki yıl içerisinde Çanakkale ve Bursa’ya 1000 ağaç dikimi gerçekleştirilmişti. Şirketin hizmet verdiği 4 şehirde 4 bin ağaç ile kurulmasını hedeflediği Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesine, Balıkesir etabı ile devam edildi.
Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi Balıkesir etabı için Avşa Adası’nda yapılan dikim çalışması ile fidanlar toprakla buluşturuldu. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ve Avşa Tanıtım Platformu Yöneticisi Kaan Ayyıldız’ın katılım sağladığı etkinliğe Avşa Jandarma Komutanlığı, Avşa Acil Yardım Ekibi, Limak Enerji çalışanları ve Avşa halkı da destek verdi.
“Avşa’mız daha yeşil bir hale bürünecek”
Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy “Bugün, Limak Enerji ile Marmara Adalar Belediyesi iş birliği kapsamında yapılan ağaçlandırma çalışmamız için buradayız. Bu proje ile bin ağaç Ada’mıza kazandırılacak ve bölgemiz daha yeşil bir hale bürünecek. Ada’mızın yeşil alanlarını artırmaya sağladıkları desteklerinden dolayı Limak Enerji’ye teşekkür ediyoruz.” dedi.
Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac ise, çevre ile dost projelerin sürdürülebilir bir dünya için önemine vurgu yaparak, doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması bilinci ile hareket ettiklerini söyledi. Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile kağıt tüketimi nedeniyle doğadan aldıklarını doğaya geri kazandırdıklarına dikkat çekti. 2021 yılında proje hedefinde yer alan şehrin Balıkesir olduğunu ve burada bin ağaçlık bir ormanı doğa ile buluşturacaklarını belirten Aytac, destekleri için Marmara Adalar Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.
4 bin ağaç toprakla buluşacak
Limak Enerji’nin Ödüllü Yeşil Dönüşüm Ormanları Projesi ile 4 bin ağaç ve 200 ton kağıdın doğaya geri dönmesi sağlanacak. Geri kazandırılan 200 ton kağıt sayesinde 19 bin kilogram atığın doğaya karışması önlenecek, 5 milyon litre su tasarrufu yapılacak ve 272 ton CO2 salınımının önüne geçilecek. Daha önce yangın tehlikesi geçirmiş veya kurak olan bölgeleri tercih eden şirket, ağaçlandırma projesi ile yeşil alan miktarı açısından fakir bölgelerin yeşil alan oranını artırırken, sağlıklı bir kent yaşamına da destek sağlayacak.
Şirket kültürü içerisinde yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında toplum ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle sosyal projeler de üreten şirketin, müşterilerine sunduğu dijital hizmet kanallarının yanı sıra kurum içi dijital evrak yönetim sistemi de bulunuyor. Faturalandırma süreçlerinde de yoğun bir şekilde dijital kanalları kullanan şirketin, elektronik faturayı tercih eden müşterilerinin sayısı ise 1 milyonu aşmış durumda.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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