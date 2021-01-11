Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da otomobil ile çarpışan pancar yüklü TIR, yan yattı. Yola saçılan 30 ton pancar nedeniyle Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Pancarlar yoldan vatandaşların yardımıyla toplanırken yaralanan iki kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.Kaza, saat 14.45 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi.
Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan Uğur Çakın (45) yönetimindeki 42 ADE 119 plakalı pancar yüklü TIR, aynı yönde seyir halinde olduğu Abdullah Meyme´nin kullandığı 16 AHD 985 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, yan yattı. TIR´ın kasasındaki 30 ton pancar ise yola saçıldı. Kaza nedeniyle Bursa-Ankara karayolu bir süre trafiğe kapanırken; TIR'ın kasasından yola saçılan pancarlar, çevredeki vatandaşların yardımıyla toplandı. Kazada, Çakın ve Meyme yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili polis, soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-11 15:53:57
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