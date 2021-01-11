Meteoroloji 5 günlük tahminleri açıkladı Cuma ve cumartesi kar yağışı bekleniyor

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Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı beş günlük rapora göre Bursa'da önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada, Bursa'da önümüzdeki cuma ve cumartesi günleri kar yağışı beklendiği bildirilirken, sıcaklığın gündüz saatlerinde 3 ila 4 derece, gece saatlerinde cuma günü sıfırın altında 1, cumartesi ise sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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